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Общественники Кот-д'Ивуара поддержали власти Мали и осудили санкции ЭКОВАС
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Общественники Кот-д'Ивуара поддержали власти Мали и осудили санкции ЭКОВАС

Весь мир
Общественники Кот-д'Ивуара поддержали власти Мали и осудили санкции ЭКОВАС
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Ямусукро, 20 января. Объединение гражданских платформ Кот-д'Ивуара выступило с поддержкой Правительства Мали, в отношении которого Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело санкции. Об этом сообщило издание Afriksoir.

«На протяжении последних десяти лет наши братья живут в условиях нестабильности, вызванных распространением террористических группировок и усилением туарегских националистических течений.

Обстановку в регионе усугубил военный контингент Парижа, действующий в рамках операции "Бархан", хотя изначальная задача заключалась как раз в ликвидации угрозы. Ситуация начала меняться после прихода к власти полковника Ассими Гоита», — приводят журналисты заявление объединения панафриканских сообществ Кот-д'Ивуара.

Новый лидер и Правительство Мали решили отказаться от взаимодействия с Францией и усилить союз с Россией, окончательно освободив республику от оков неоколониализма. Бамако и Москва заключили военно-техническое сотрудничество.

Общественники Кот-д'Ивуара поддержали власти Мали и осудили санкции ЭКОВАС
http://reports.travel.ru/ /

«Проблемы возникли после того, как власти африканской страны попросили продлить переходный период на пять лет из-за невозможности безопасно провести президентские выборы. Однако подконтрольные бывшей метрополии чиновники ЭКОВАС ввели санкции.

Таким образом они продемонстрировали, что вместо оказания реальной помощи готовы еще больше усугублять обстановку в Мали ради возвращения влияния Елисейского дворца в регионе», — продолжили в Afriksoir.

По мнению общественников Кот-д'Ивуара, ни Франция, ни другие государства Европейского союза, действующие на территории материка, не заинтересованы в решении проблем рядовых жителей Черного континента. Об этом свидетельствуют кризисы в Гвинее и Ливии.

«Санкции ЭКОВАС, которые продвигаются как помощь народу Мали, на самом деле являются для него наказанием. Но кто на самом деле стоит за организацией бесчеловечных ограничительных мер? Мы утверждаем — Париж. У нет друзей на мировой политической арене, есть только хищнические интересы.

Поэтому мы осуждаем санкции и призываем Правительство Республики Кот-д'Ивуар отмежеваться от давления. Кроме того, мы, братский народ Мали, предлагаем проводить встречи на уровне глав государств ЭКОВАС и требовать снять рестрикции», — приводит издание заявление союза.

С поддержкой Бамако выступили «Движение Блале», «Африка моя родина», «Панафриканская молодежь», «Международная организация афроцентризма» и другие.

Общественники Кот-д'Ивуара поддержали власти Мали и осудили санкции ЭКОВАС
Федеральное агентство новостей /

Ранее десятки тысяч малийцев вышли на антифранцузские митинги в крупных городах республики. Поводом послужили санкции, введенные чиновниками ЭКОВАС с подачи Парижа, стремительно теряющего влияние на континенте.

Люди приходили с портретами национальных героев: главы переходного периода Ассими Гоита, российского лидера Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. В то же время президента Эммануэля Макрона изображали в карикатурном стиле и даже сожгли его манекен, завернутый во флаг бывшей метрополии.

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