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Канадский адвокат Блэк: Запад может вынудить Россию пойти на серьезные ответные меры

Политика
Канадский адвокат Блэк: Запад может вынудить Россию пойти на серьезные ответные меры
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Оттава, 20 января. Ответ России на новый виток агрессии со стороны НАТО и США станет неприятным сюрпризом для Запада. Об этом предупредил канадский адвокат по уголовным делам, эксперт по международному праву Кристофер Блэк.

Североатлантический альянс с Вашингтоном во главе стремится лишь к одной цели — подчинить себе Россию. Последнюю хотят разделить на территориальные единицы, которые в будущем будут эксплуатировать другие государства. Именно для этого НАТО расширяет свое влияние на восток и подогревает конфликт на Украине, передает «ПолитРоссия».

Россия пытается мирным путем избавиться от агрессии, исходящей от Альянса. Москва выдвинула конкретные требования, которые обсуждались на недавних консультациях, и гарантировала мир в случае их выполнения. Запад же не хочет идти на уступки и разрешаться разногласия дипломатическим путем. Такая позиция может привести к серьезным ответным мерам со стороны РФ.

«Все, что будет сделано российской стороной, сильно удивит НАТО. Мы можем быть уверены только в том, что это будут очень эффективные меры, которые обернутся серьезными последствиями для всего мира», — констатировал Блэк.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее объяснил, почему Москва пошла на прямой диалог с Западом. Это связано с накопившимися претензиями к НАТО и США.

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