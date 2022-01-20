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Лавров предложил открыть в Берлине памятник жертвам нацизма в Советском Союзе

Политика
Лавров предложил открыть в Берлине памятник жертвам нацизма в Советском Союзе
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 20 января. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с предложением открыть в Берлине мемориал, посвященный жертвам нацизма в Советском Союзе вне зависимости от национальности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее предложение Лавров выдвинул во время переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Как отметил дипломат, «в современной Германии осознают важность сохранения культуры памяти и критического осмысления темных страниц своего прошлого». Лавров выразил надежду, что немецкие власти внимательно изучат предложение России.

«В ходе недавних переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвященного всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности», — написала Захарова в Telegram-канале.

Также ранее официальный представитель МИД РФ прокомментировала провокации Альянса по отношению к Москве и Минску. По словам Захаровой, в связи с усилением присутствия НАТО возле границ Союзного государства Россия и Белоруссия были вынуждены принять ответные меры.

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