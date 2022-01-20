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Пеле вновь попал в больницу с подозрением на рак легких и печени

Общество
Пеле вновь попал в больницу с подозрением на рак легких и печени
commons.wikimedia.org  /  Valter Campanato/CC BY 3.0

Сан-Паулу, 20 января. Легенда бразильского футбола и трехкратный чемпион мира Пеле вновь госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Футболист долгое время боролся с опухолью в толстой кишке, но сейчас врачи подозревают дальнейшее распространение рака, сообщило издание ESPN.

Пеле будет несколько дней находиться в больнице для проведения процедуры установления точного местоположения и определения степени раковой опухоли. Врачам предстоит проверить, распространился ли недуг дальше. По данным издания, у 81-летнего бразильца обнаружена опухоль не только в кишечнике, но и в печени и легком.

Сейчас состояние Пеле оценивается как стабильное. Бразилец находится под пристальным наблюдением врачей и может быть выписан из медучреждения уже в четверг.

В конце декабря Пеле выписали из больницы после прохождения курса реабилитации. Легендарному футболисту ранее уже проводили операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

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Пеле футбол госпитализация сан-паулу опухоль
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