Украинский чиновник Гриневецкий захотел создать космодром на побережье Черного моря

Киев, 20 января. Возможность строительства нового космодрома, который находился бы на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, обсуждают на Украине. Об этом говорится в материале агентства «Укринформ».

Идея строительства космодрома на побережье Черного моря принадлежит главе Одесской облгосадминистрации Сергею Гриневецкому, а также руководителю Национального центра управления и испытаний космических средств Владимиру Присяжному. Они подчеркнули, что на данный момент реализация задумки требует согласования с турецкими властями. По словам ученых, космодром создаст риск падения второй ступени ракеты-носителя на территорию страны.

«Украинский космодром можно создать на побережье Черного моря: соответствующую территорию уже нашли на административной границе Одесской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины запустили турецкий дрон Bayraktar для патрулирования над Черным морем. Беспилотник был поднят в воздух с военной базы Кульбакино.