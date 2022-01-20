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Правозащитник Мельников призвал международное сообщество объединиться в борьбе против пыток в тюрьмах

  /   Обновлено: 20 января 2022 22:31
Общество
Правозащитник Мельников призвал международное сообщество объединиться в борьбе против пыток в тюрьмах
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 января. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратил внимание на проблему условий содержания и пыток в тюрьмах, и призвал мир объединиться в борьбе с этим явлением. Подробнее об этом он рассказал на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот».

В Центре накануне прошла международная конференция «Как пытки в легальных или тайных тюрьмах стали допустимыми на Западе». Правозащитник напомнил об ужасных условиях в тюрьмах Азии. Например, в Шри-Ланке, по его словам, около 100 человек ютятся в маленькой камере. На двух человек приходится одна подстилка. После содержания в таких условиях люди выходят на свободу инвалидами с хроническими заболеваниями, если вообще выходят оттуда живыми.

Мельников также вспомнил, что в США после отбывания наказания человека сажают в деформационную тюрьму, где он по сути остается тем же заключенным. Все это делается за деньги американских налогоплательщиков. При этом на содержание каждого выделяется несколько сотен долларов в день, но большая часть этих средств оседает в карманах тюремщиков и прочих сотрудников пенитенциарного учреждения, добавил правозащитник.

«Я очень надеюсь, чтобы везде выстраивалась система независимого общего контроля, должна быть создана международная группа, возможно на площадке объединённых нацией. Нужно понять, что мировое сообщество с пытками не справляется», — заявил Мельников.

Правозащитник призвал отнести пытки к категории особо тяжких преступлений в России. По его словам, обсуждение изменений в законодательстве должно проходить на площадке ГД с участием независимых правозащитников для усиления контроля.

Ранее эксперт по тюремной тематике США Пол Райт предложил призвать власти США к ответственности за пытки в тюрьмах. По его словам, общественность должна получать полную информацию о происходящем в исправительных учреждениях.

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права человека иван мельников пытки в тюрьмах международный контроль
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