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Национальная избирательная комиссия ЦАР назначила местные выборы на сентябрь 2022 года

Весь мир
Национальная избирательная комиссия ЦАР назначила местные выборы на сентябрь 2022 года
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 20 января. Выборы в местные и муниципальные органы власти Центральноафриканской Республики назначены на 11 сентября 2022 года, заявил на пресс-конференции президент Национальной избирательной комиссии (ANE) Матиас Бартелеми Моруба.

На встрече с журналистами также присутствовал министр территориального управления Бруно Япанде. Чиновники подвели итоги работы ANE, а также рассказали, с какими вызовами им пришлось столкнуться при планировании. Кроме того, они напомнили об итогах прошлого избирательного процесса.

«Это был сложный период из-за последовательности процессов. Мы запланировали два тура: в декабре 2020 года и марте 2021. Отмечу, что выборы нам навязали из-за действий боевиков, которые представляли серьезную угрозу для жителей и всей республики.

Но мы приложили огромные усилия, и это позволило успешно завершить процесс. ANE активно помогали правительство и международные партнеры в лице России и Руанды», — подчеркнул Моруба.

Национальная избирательная комиссия ЦАР назначила местные выборы на сентябрь 2022 года
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

По словам президента избирательной комиссии, в настоящее время страну возглавляет законно избранный президент Фостен-Арканж Туадера, а в Национальном собрании трудятся 140 парламентариев, включая 18 женщин.

«Хочу поблагодарить власти за достойное финансирование, нам перечислили более полутора миллиардов франков КФА», — заключил чиновник.

О том, как россияне помогли Центральноафриканской Республике организовать безопасность во время выборов, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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