Юрист Семеновский предал огласке ужасные условия содержания заключенных в Южной Америке

Санкт-Петербург, 20 января. Заключенные тюрем в Латинской Америке страдают от полицейского произвола и отбывают наказание в нечеловеческих условиях, поскольку к ним регулярно применяются извращенные пытки. Подробнее об этом рассказал российский правозащитник Артемий Семеновский на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот».

В Центре накануне прошла международная конференция «Как пытки в легальных или тайных тюрьмах стали допустимыми на Западе». В ней принял участие также и Артемий Семеновский, который является экспертом по правозащитной сфере и тюремной тематике Латинской Америки. Юрист рассказал, что в южноамериканских странах к заключенным активно применяются различные пытки. Главное для полицейских во время издевательств чтобы жертва не имела гражданства США, ведь почти все перевороты в Латинской Америке прошли по указке или с участием Вашингтона, подчеркнул Семеновский.

«Проблема пыток неразрывно связана и напрямую корригируются с общим уровнем. Лидерами являются Сальвадор, Колумбия, Мексика и, конечно же, Бразилия, которая занимает третье место в мире по количеству заключенных – это порядка 750 тыс. заключенных, по некоторым данным – более 800 тысяч», — сказал правозащитник.

stocksnap.io /

Семеновский отметил, что Бразилия стала настоящим полицейским государством. В основном так называемые стражи порядка пытают заключенных, применяя перцовый газ и стреляя в людей резиновыми пулями. Однако латинские полицейские не гнушаются и извращенных пыток – порой для этого в пенитенциарных учреждениях создаются специальные «лаборатории», пояснил эксперт. Ко всему этому также подкрепляются грязные и маленькие камеры тюрем, в которых должны выживать осужденные.

Артемий Семеновский также предложил призвать к ответу правительство США за пытки над заключенными. Правозащитник уверен, что общественность должна без прикрас видеть объективное положение дел в исправительных учреждениях.