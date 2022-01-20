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Более 350 человек в Подмосковье эвакуированы из-за возгорания электрички

Происшествия
Более 350 человек в Подмосковье эвакуированы из-за возгорания электрички
 /  Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу

Москва, 20 января. Электричка загорелась на станции «Конобеево» Рязанского направления в Московской области. Об этом рассказали в железнодорожной диспетчерской службе.

По предварительной информации, пострадавших нет. Всех людей вовремя эвакуировали.

По данным РИА Новости, возгорание произошло в одном из вагонов, после чего машинист применил экстренное торможение. После этого поездная бригада начала эвакуировать пассажиров электропоезда.

«На платформе Конобеево вспыхнуло напольное покрытие в вагоне пригородной электрички», — сказал источник издания в экстренных службах.

Недавно в одной из электричек в Подмосковье произошло преступление на почве сексуального характера. Молодой человек принял трансгендера за женщину и изнасиловал его прямо в вагоне транспорта.

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пожар подмосковье эвакуация электричка конобеево
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