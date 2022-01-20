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Саакашвили опроверг слухи о готовящемся «вторжении» России на Украину

Политика
Саакашвили опроверг слухи о готовящемся «вторжении» России на Украину
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 20 января. Россия не станет «нападать» на Украину в ближайшее время. Об этом в своих соцсетях заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Правильная реакция Запада на действия Москвы позволит спасти мир от полномасштабной войны. Сейчас Россия только «проверяет» США и НАТО, полагает осужденный Саакашвили.

«То, что происходит сейчас со стороны России по отношению к Украине — это пока что разведка реакции Запада и самой Украины на угрозу. Я не ожиданию полномасштабного нападения Путина в ближайшие недели. Если Запад будет и дальше правильно реагировать, мы сможем избежать угрозы полномасштабной войны», — написал экс-президент.

Запад начал активно обвинять Россию в подготовке «нападения» на Украину после учений российских военных у своей западной границы. Подобными заявлениями НАТО пытается оправдать расширение своих войск на восток.

Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк ранее заявил, что заявления СМИ и политиков о «вторжении» России на Украину не имеют ничего общего с реальным положением дел. Страну просто превращают в склад оружия.

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украина россия саакашвили вторжение
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