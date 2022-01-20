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Израильский политолог Кедми подловил Байдена в намерении сдаться в войне с Россией

Политика
Израильский политолог Кедми подловил Байдена в намерении сдаться в войне с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Заявления президента США Джо Байдена указывают на то, что Вашингтон намерен сдаться в войне с Москвой. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил израильский политолог Яков Кедми.

Американский лидер усомнился в доминировании России в мире без ядерной войны. Специалист указал на то, что Джо Байден подобными заявлениями «проговаривается».

«То есть США собираются сдаваться. Но для того, чтобы продать это, они должны объяснить населению, что идут на уступки, чтобы спасти мир от ядерной войны», — пояснил политолог.

Яков Кедми ранее указал на отступление США и НАТО перед Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он уверен, что Запад уже начал уходить со своих позиций, а скоро вовсе последует полная или частичная капитуляция.

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