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Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R

Весь мир
Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Банги, 20 января. Журналист и политик Максим Шевченко мог бы приехать в ЦАР и поучаствовать в военных операциях против боевиков с местными силами специального назначения. Об этом заявил советник президента Центральноафриканской Республики по безопасности Виталий Перфильев.

Ранее политик выступил с инициативой отправиться в страну в составе подразделений спецназа РФ, принять участие в захвате и допросе радикалов из группировки 3R, которые виновны в нападении на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Группа погибла в ночь с 30 на 31 июля на трассе Сибю — Декоа в ЦАР.

«В Центральной Африке есть и собственный спецназ, который способен это сделать. Второе, при всем колоссальном уважении к нашему российскому спецназу, для того, чтобы работать в джунглях нужно иметь несколько другой опыт.

Поэтому лучший вариант — если Шевченко приедет поработать с местным спецназом. Если ему необходимо, чтобы рядом были российские специалисты, то на территории Центральной Африки работает достаточное количество инструкторов из РФ», — подчеркнул Перфильев.

Он также добавил, что отечественные инструкторы имеют богатый опыт ведения поисковых операций в сложных климатических условиях и, безусловно, будут очень полезны в приключениях Шевченко.

Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам советника президента ЦАР, ранее численность группировки 3R составляла около 5000 человек. Однако обученные у российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», бойцы FACA ликвидировали большую часть преступников в минимальные сроки.

«По скромным оценкам, около 1000-1500 из них уничтожены. Остальные ушли на территории соседних государств, а часть из них находится в различных лагерях, где их готовят для нового вторжения в Центральную Африку.

Данную информацию пока не удается окончательно проверить, возможно, это были другие банды. Поэтому вычленить конкретных убийц будет проблематично», — уверен Перфильев.

По словам советника президента республики по безопасности, противодействием членов бандформирований занимаются бойцы правительственной армии (FACA), а потому Шевченко не должен бояться встать в их ряды. В то же время он с энтузиазмом отнесся к предложению журналиста.

Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R
flickr.com / hdptcar

«Этот порыв можно реализовать несколькими способами: приехать в ЦАР, получить вид на жительство. Затем пройдя соответствующую подготовку, вступить в ряды местного спецназа. Второе — пройдя обучение совместно с разведкой ЦАР, внедрится в лагеря подготовки центральноафриканцев.

Получить военную подготовку высокого уровня, пройдя тесты и тренировочные занятия в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ), и в составе группы инструкторов осуществить намеченный план», — объяснил советник.

Перфильев также осудил политика за отсутствие подобных предложений ранее:

«Почему вы уже три года не можете приехать в ЦАР, а все время только болтаете языком? Видимо это вам нужно не для поиска убийц, а для личного хайпа».

Ранее посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сообщил, что радикалы 3R ответственны за гибель Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году.

Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R
ФБА «Экономика сегодня» / Денис Машкин

Однако эта версия впервые появилась еще в январе прошлого года, ее озвучили корреспонденты издания Bangui Matin. Дипломат также положительно отозвался о вкладе российских инструкторов в освобождение ЦАР.

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россия африка журналисты шевченко цар российские инструкторы
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