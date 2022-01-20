Некоммерческие организации призвали мировое сообщество защитить малийцев от санкций ЭКОВАС

Бамако, 20 января. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки окажут разрушительное воздействие на Мали, поэтому мировое сообщество должно защитить население республики. Такое мнение озвучили представители группы из 13 неправительственных организаций.

«Наше объединение призывает все государства, поддержавшие введение ограничительных мер в отношении Бамако, оказать помощь рядовым гражданам. Кроме того, мы призываем мировое сообщество защитить наш народ от необдуманных действий чиновников ЭКОВАС.

Правительство переходного периода попросило перенести выборы на пять лет не просто так, а из-за серьезных проблем с безопасностью. К слову, в распространении террористических формирований виновен коллективный Запад», — значится в документе, подготовленном группой.