Некоммерческие организации призвали мировое сообщество защитить малийцев от санкций ЭКОВАС

Бамако, 20 января. Санкции Экономического сообщества стран Западной Африки окажут разрушительное воздействие на Мали, поэтому мировое сообщество должно защитить население республики. Такое мнение озвучили представители группы из 13 неправительственных организаций.
«Наше объединение призывает все государства, поддержавшие введение ограничительных мер в отношении Бамако, оказать помощь рядовым гражданам. Кроме того, мы призываем мировое сообщество защитить наш народ от необдуманных действий чиновников ЭКОВАС.
Правительство переходного периода попросило перенести выборы на пять лет не просто так, а из-за серьезных проблем с безопасностью. К слову, в распространении террористических формирований виновен коллективный Запад», — значится в документе, подготовленном группой.
По мнению неравнодушных сотрудников НПО, в настоящее время малийцы и так сталкиваются с проблемами гуманитарного характера и продовольственным кризисом, что санкции только усугубят.
«Более 7,5 миллиона человек, а это более трети населения, нуждаются в помощи. Крайне важно, чтобы никто не ограничивал возможности жителей получить доступ к основным социальным услугам в стране, где импортируется 70% продовольствия.
Мали зависит от внешней помощи для финансирования основных социальных услуг. Например, в области здравоохранения. Поэтому мы призываем к диалогу и требуем отмены давления», — привело издание Maliweb текст обращения.
Подписи в документе поставили представители International Rescue, Committee Action Contre de Faim, CARE, CECI, Danish Refugee Council, HELP, Mercy Corps, Aide de l’Eglise Norvégienne, Norwegian Refugee Council, Oxfam, Plan International, Terre des Hommes, World Vision.