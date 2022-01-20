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Аналитик Юшков объяснил систематичность проблем Молдавии с оплатой газа

Экономика
Аналитик Юшков объяснил систематичность проблем Молдавии с оплатой газа
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 20 января. Молдавия все-таки смогла расплатиться с «Газпромом» за полученный газ, однако сделала это буквально в последний момент и после введения в стране режима ЧП.

Впрочем, на этом проблемы «Молдовагаза» с оплатой российского топлива наверняка не закончатся. Такая ситуация уже была в конце прошлого года, и наверняка повторится вновь. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, из-за чего у молдавской топливной компании нет денег на выплаты, и почему эта проблема носит системный характер.

По словам эксперта, главной причиной сложившейся ситуации является то, что «Молдовагаз» покупает газ дороже, чем продает населению. Из-за этого у компании постоянно образуются долги, которые просто невозможно покрыть.

«В конце прошлого года в Молдавии повысили тарифы на внутреннем рынке, исходя из стоимости 430 долларов за тысячу кубометров. Но уже в декабре он стоил около 550 долларов, а в январе — около 650 долларов за тысячу кубометров. При этом внутренний потребитель продолжает платить по прежним тарифам. Получается, что "Молдовагаз" покупает топливо по 650 долларов, а продает по 430 долларов. Естественно, возникает кассовый разрыв», — заявил Юшков в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Аналитик отмечает, что вопрос можно было бы решить повышением тарифов для населения, однако власти Молдавии пока категорически отказываются идти на этот шаг, опасаясь народного негодования.

Аналитик Юшков объяснил систематичность проблем Молдавии с оплатой газа
ФБА «Экономика сегодня» /

«Повысить тарифы правительство Молдавии запрещает, так как боится негатива со стороны населения из-за падения уровня жизни. Однако если не повышать тарифы до уровня импорта, естественно, оплачивать поставки будет нечем. Поэтому данная ситуация будет и дальше повторяться. Либо пусть дают деньги из бюджета "Молдовагазу" прямой субсидией и закрывают этот кассовый разрыв. Это единственный выход», — объяснил эксперт.

При этом Юшков подчеркивает, что жалобы Молдавии на высокие цены совершенно необоснованны, ведь «Газпром» и так пошел навстречу стране и дал ей существенную скидку, причем в первую очередь по политическим, а не экономическим мотивам.

«Надо отметить, что рыночная цена на газ сейчас составляет 900-1000 долларов, поэтому жалобы Молдавии на высокие цены необоснованны. Цены для всех сейчас высокие, а им и так дали хорошую скидку — чуть ли не 40% от спотовой стоимости. Судя по заявлениям руководства "Газпрома", скидка Молдавии и так была сделана по просьбе российских властей. Значит, в отношении РМ это учитывается», — рассказал аналитик Игорь Юшков.

Ранее стало известно, как Евросоюз толкает Молдавию к разрыву отношений с Россией. Несмотря на заявления президента Майи Санду о сотрудничестве с РФ, реальная политика Кишинева направлена на охлаждение отношений с Москвой и разворот в сторону Запада.

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россия газ молдавия
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