Кишинев, 20 января. Молдавия все-таки смогла расплатиться с «Газпромом» за полученный газ, однако сделала это буквально в последний момент и после введения в стране режима ЧП.

Впрочем, на этом проблемы «Молдовагаза» с оплатой российского топлива наверняка не закончатся. Такая ситуация уже была в конце прошлого года, и наверняка повторится вновь. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, из-за чего у молдавской топливной компании нет денег на выплаты, и почему эта проблема носит системный характер.

По словам эксперта, главной причиной сложившейся ситуации является то, что «Молдовагаз» покупает газ дороже, чем продает населению. Из-за этого у компании постоянно образуются долги, которые просто невозможно покрыть.

«В конце прошлого года в Молдавии повысили тарифы на внутреннем рынке, исходя из стоимости 430 долларов за тысячу кубометров. Но уже в декабре он стоил около 550 долларов, а в январе — около 650 долларов за тысячу кубометров. При этом внутренний потребитель продолжает платить по прежним тарифам. Получается, что "Молдовагаз" покупает топливо по 650 долларов, а продает по 430 долларов. Естественно, возникает кассовый разрыв», — заявил Юшков в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Аналитик отмечает, что вопрос можно было бы решить повышением тарифов для населения, однако власти Молдавии пока категорически отказываются идти на этот шаг, опасаясь народного негодования.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Повысить тарифы правительство Молдавии запрещает, так как боится негатива со стороны населения из-за падения уровня жизни. Однако если не повышать тарифы до уровня импорта, естественно, оплачивать поставки будет нечем. Поэтому данная ситуация будет и дальше повторяться. Либо пусть дают деньги из бюджета "Молдовагазу" прямой субсидией и закрывают этот кассовый разрыв. Это единственный выход», — объяснил эксперт.

При этом Юшков подчеркивает, что жалобы Молдавии на высокие цены совершенно необоснованны, ведь «Газпром» и так пошел навстречу стране и дал ей существенную скидку, причем в первую очередь по политическим, а не экономическим мотивам.

«Надо отметить, что рыночная цена на газ сейчас составляет 900-1000 долларов, поэтому жалобы Молдавии на высокие цены необоснованны. Цены для всех сейчас высокие, а им и так дали хорошую скидку — чуть ли не 40% от спотовой стоимости. Судя по заявлениям руководства "Газпрома", скидка Молдавии и так была сделана по просьбе российских властей. Значит, в отношении РМ это учитывается», — рассказал аналитик Игорь Юшков.

Ранее стало известно, как Евросоюз толкает Молдавию к разрыву отношений с Россией. Несмотря на заявления президента Майи Санду о сотрудничестве с РФ, реальная политика Кишинева направлена на охлаждение отношений с Москвой и разворот в сторону Запада.