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Дочь актрисы Заворотнюк намекнула, что мало общается с больной раком матерью
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Дочь актрисы Заворотнюк намекнула, что мало общается с больной раком матерью

  /   Обновлено: 20 января 2022 21:23
Общество
Дочь актрисы Заворотнюк намекнула, что мало общается с больной раком матерью
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 20 января. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна неоднозначно высказалась об общении с тяжелобольной матерью. Девушка призналась, что с трудом живет без поддержки самого близкого человека.

Дочь известной актрисы активно ведет аккаунт в Instagram. На страницу модели подписано более 200 тысяч пользователей Сети. Многие из них часто задают Заворотнюк-младшей вопросы с помощью Stories. Большая часть обращений к девушке связана с состоянием ее знаменитой матери. Как правило, модель их игнорирует, однако иногда делает исключения. Одна из подписчиц поинтересовалась, как Анна Заворотнюк живет без материнского совета и поддержки, передают «Дни.ру».

«Тяжело», — кратко ответила она.

Дочь актрисы Заворотнюк намекнула, что мало общается с больной раком матерью
Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

По всей видимости, дочь актрисы очень ограничена в общении с тяжелобольной матерью. С чем именно это связано — с самочувствием звезды или другими обстоятельствами — Заворотнюк-младшая объяснять не стала.

Не так давно девушка все же озвучила некоторые подробности состояния артистки. Она назвала маму «бойцом», добавив, что тяжелая болезнь звезды разбивает сердце ее родным.

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болезнь заворотнюк общение
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