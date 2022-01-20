Сирийские военнослужащие перехватили крупную партию наркотиков в южной части страны

Дамаск, 20 января. Сирийские службы безопасности перехватили в провинции Деръа крупный груз наркотиков, который контрабандисты намеревались переправить в Иорданию. Новостное агентство SANA со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявило, что объем этой партии запрещенных веществ составил «сотни тысяч доз». Некоторых преступников удалось задержать на месте, в дальнейшем они будут переданы в уполномоченные инстанции для проведения судебного расследования.

Syria: Security forces thwarted the smuggling of a large quantity of the narcotic Captagon towards the Syrian-Jordanian border in transit to Saudi Arabia. pic.twitter.com/P7lkqOQV85 — Lebanese News and Updates (@LebUpdate) January 20, 2022

Спецслжубы Сирии в последнее время уже не раз выявляли и срываю планов наркоторговцев в данном регионе. В конце прошлого месяца правоохранители обнаружили еще одну партию, в составе которой было обнаружено большое количество гашиша и «каптагона».

По мнениям ряда экспертов ООН, за годы войны в Сирии на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям, расцвело производство запрещенных веществ, которые впоследствии отправляются в Ирак и Иорданию. Также через транзит наркотиков осуществляют и ливанские нелегалы, причем именно у них в последнее время продолжают возрастать объемы поставок «каптагона».

Jordanian officials have voiced increasing alarm at a spike in drug smuggling from Syria over the past year.https://t.co/fKEmGqQfqh — The New Arab (@The_NewArab) January 16, 2022

Об увеличении объемов наркотрафика с тревогой сообщает и правительство Иордании. По официальному заявлению, на прошлой неделе один иорданский офицер был убит и трое ранены в ходе перестрелки с контрабандистами в районе сирийской границы. Как сообщается, после стычки преступники бежали с территории королевства, бросив нелегальный груз. После этого инцидента власти Аммана пообещали предпринимать жесткие и решительные действия в отношении нарушителей границ.