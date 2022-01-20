Россиянин Бабиков победил в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Антхольце

Антхольц, 20 января. Титулованный российский биатлонист Антон Бабиков финишировал первым в индивидуальной гонке, проходившей в рамках этапа Кубка мира. Соревнования состоялись в итальянском Антхольце 20 января.

Бабиков затратил на преодоление дистанции 49 минут 46,8 секунды, благодаря чему обеспечил себе медаль высшей пробы. При этом россиянин не допустил ни одного промаха при прохождении огневых рубежей.

Серебряную награду завоевал норвежец Тарьей Бе, отставший от Бабикова на 9,7 секунды и допустивший две ошибки при стрельбе. Третье место занял еще один российский биатлонист Карим Халили, на счету которого один промах и плюс 48,5 секунды относительно результата победителя.

Ранее стало известно, что Антон Бабиков не вошел в состав российской сборной по биатлону, которая будет представлять страну на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен поедет на соревнования в числе запасных.