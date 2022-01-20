РВСН получили на вооружение 11 ракет «Ярс» и «Авангард» в 2021 году

Москва, 20 января. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» и «Авангард» в четвертом квартале прошлого года. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, РВСН пополнились четырьмя шахтными и тремя автономными пусковыми установками. Помимо этого, в войска поступили два подвижных командных пункта и семь машин обеспечения.

«В четвертом квартале 2021 года принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования "Ярс" и "Авангард"», — доложил Криворучко главе Минобороны Сергею Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Ранее сообщалось, что российские войска получат на вооружение новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ, которые будут переданы в ВС РФ в рамках военной приемки техники.