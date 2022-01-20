Инженерные войска получили 19 робототехнических комплексов «Уран» в 2021 году

Москва, 20 января. Российская армия получила в 2021 году 10 роботов для разминирования «Уран-6» и девять комплексов пожаротушения «Уран-14». Об этом сообщил гендиректор 766-го Управления производственно-технологической комплектации Денис Горский.

Конструкторы оснастили мобильных роботов дополнительной броней, а также современными системами управления. Своими возможностями комплексы ничем не уступают зарубежным аналогам, подчеркнул Горский.

«В 2021 году 766-м Управлением производственно-технологической комплектации выполнены два государственных контракта по поставке многофункциональных робототехнических комплексов семейства "Уран"», — говорится в заявлении главы предприятия.

Роботы полностью отвечают всем современным требованиям. В комплексах реализованы самые передовые технологии, которые позволяют значительно увеличить боевые возможности машин и повысить качество выполнения инженерных задач. В настоящее время предприятие приступило к выполнению государственного оборонного заказа на текущий год, резюмировал Горский.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ начали получать модернизированные истребители Су-30СМ2. Об этом главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили во время Единого дня приемки военной продукции.