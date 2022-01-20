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Барнаульское соединение РВСН в апреле полностью перевооружится на комплексы «Ярс»

  /   Обновлено: 20 января 2022 21:03
Армия
Барнаульское соединение РВСН в апреле полностью перевооружится на комплексы «Ярс»
stat.mil.ru  /  Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ

Барнаул, 20 января. Полк Барнаульской ракетной дивизии РВСН готовится в полном составе заступить на боевое дежурство в апреле текущего года. Об этом сообщил командир дивизии Дмитрий Ширяев.

По словам командира дивизии РВСН Дмитрия Ширяева, Барнаульское соединение полностью перевооружится на стратегический ракетный комплекс «Ярс».

«В 2022 году перевооружение 35-й ракетной дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в полном объеме», — доложил Ширяев главе Минобороны РФ Сергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о поступлении партии модернизированных танков Т-72Б3 поступила на вооружение Сухопутных войск.

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Все новости / Армия / Барнаульское соединение РВСН в апреле полностью перевооружится на комплексы «Ярс»
рвсн ярс Ширяев
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