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В Сети с иронией оценили найденную Украиной замену газу из России

Политика
В Сети с иронией оценили найденную Украиной замену газу из России
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 января. В Сети оценили планы Украины заменить российский газ весьма необычным, но зато вполне экологичным видом топлива.

Оказалось, что компания «Нафтогаз тепло» из-за нехватки угля и газа решила перевести свои ТЭЦ на новое топливо. Руководитель предприятия Виталий Михайлов сообщил, что в ближайшем будущем заменой привычным энергоресурсам станут щепа и солома. Также он не исключает, что теплоэлектростанции смогут работать и на биомусоре.

Пользователи Сети бурно отреагировали на планируемые на Украине нововведения. Большинство комментаторов с иронией отреагировали на новость о найденной газу замене.

«В Киеве уже высотки дровами отапливают — украинцы сами об этом пишут. Ни угля, ни газа у них нет. Видимо, теперь и дрова заканчиваются»;

«На Украине подорожали дрова на этой неделе на 35 процентов в связи с увеличением спроса. Видимо, поэтому решили перейти на солому, чтоб наверняка»;

«Слава соломе! Щепе слава!»;

«Це величайший научный прорыв!»;

«Алло! Украина! Вы в курсе, что уже 21 век? А у вас все солома, щепа...», — иронизируют в Сети.

В Сети с иронией оценили найденную Украиной замену газу из России
naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

В то же время некоторые комментаторы отметили, что такой шаг явно свидетельствует об отчаянии украинских властей, которые просто не знают, как решить проблему нехватки топлива, особенно в разгар отопительного сезона. При этом пользователи отмечают, что самым простым решением стало бы заключение прямого контракта на поставки газа с Россией.

«Реверс — все, сдулся? Когда отключили транзит, оказалось, что "реверс" это просто "схемочки и воровство"»;

«Зато как хвастались своим газовым реверсом. Теперь будут, наверное, солому в Европе закупать. И тоже российскую, по реверсу»;

«На очереди, видимо, кизяк? Интересно, до чего готовы дойти украинцы, лишь бы у России напрямую газ не покупать?»;

«Украинские власти продолжают упорно отказываться от переговоров с Россией по газу, и ради своих принципов готовы вернуть людей в прошлый век», — отмечают комментаторы.

Пользователи Сети ранее также оценили планы Соединенных Штатов найти для Европы замену российскому газу. В США предполагают, что поставки топлива из РФ в ЕС могут быть приостановлены.

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украина газ
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