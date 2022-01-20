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Baijiahao: США испугались грозного предупреждения России о базах в Латинской Америке

Армия
Baijiahao: США испугались грозного предупреждения России о базах в Латинской Америке
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 20 января. Россия готова твердо отстаивать свою позицию в споре с США по вопросам гарантий безопасности. Это сулит Вашингтону серьезные негативные последствия стратегического характера, уверены эксперты китайского издания Baijiahao.

Руководство РФ направило грозное предупреждение властям США о возможности появления российских военных баз в странах Латинской Америки, на Кубе или в Венесуэле, пишут аналитики из Китая. Пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией».

«Если Вашингтон, несмотря на настойчивые призывы Москвы, по-прежнему будут подталкивать Украину в НАТО, то Россия обернет американское оружие против самих же Соединенных Штатов и устроит "пожар" на заднем дворе США», — восхитились возможным ответом Москвы на агрессивные замыслы Запада авторы Baijiahao.

По их мнению, США испугались российского предупреждения и будут вынуждены учитывать интересы РФ в ходе переговорного процесса. Военная активность Вашингтона в Европе обернулась угрозой для безопасности самих США, резюмировали китайские аналитики.

Ранее политолог Андрей Головачев объяснил, почему американские власти раздувают алармистскую истерию вокруг Украины. О шутке президента РФ Владимира Путина на тему названия штаб-квартиры Североатлантического альянса, которая напугала отдельные страны НАТО, сообщал «Царьград».

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