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В Зеленоградске пройдет конкурс «Мой ласковый и нужный зверь»

Общество
В Зеленоградске пройдет конкурс «Мой ласковый и нужный зверь»
pexels.com

Зеленоградск, 20 января. Онлайн-голосование за номинантов премии «Мой ласковый и нежный зверь» стартовало в Зеленоградске уже в третий раз.

На конкурсе чествуют животных, которые совершили общественно значимые поступки и продемонстрировали истинную человечность. Среди участников есть настоящие герои. Например, немецкая овчарка из Йошкар-Олы Портекомаро, отыскавшая замерзающего человека. Кот Гордон из Дартмура вступился в схватку с тигровой змеей, спасая хозяина.

В 2021 году международную премию «Мой ласковый и нежный зверь» поддержала известная актриса Бриджит Бардо. Тогда на награду претендовали 12 животных из России, Австрии, Танзании и США. Премию получила собака-поводырь из РФ Акс, которая помогает своему хозяину ходить на концерты, посещать музеи и путешествовать.

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