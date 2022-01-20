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Mali Actu: военное сотрудничество Африки с Россией является альтернативой неоколониализму Запада

Весь мир
Mali Actu: военное сотрудничество Африки с Россией является альтернативой неоколониализму Запада
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 20 января. Москва не раз доказывала эффективность при оказании помощи тем, кто страдает от террористической активности. Поэтому взаимодействие с Кремлем является отличной альтернативой сотрудничеству с коллективным Западом, который заинтересован только в грабеже развивающихся государств, считают аналитики издания Mali Actu.

«Мы все помним, как ВКС России позволили правительственным войскам Сирии остановить экспансию радикальных исламистов и сохранить целостность республики. Ближневосточный опыт северной страны с точки зрения тактики использования техники и стратегии показал, что советская военная школа является лучшей в мире. Мирная жизнь в Сирии постепенно восстанавливается, Дамаск благодарен Москве за помощь в возвращении безопасности и преодолении экономических последствий войны», — сообщили сотрудники СМИ.

Еще одним примером отличного взаимодействия журналисты считают оказание помощи Россией властям переходного периода Мали. Последние разочаровались провалом французской военной операции «Бархан», в результате чего террористическая активность в регионе только возросла.

Mali Actu: военное сотрудничество Африки с Россией является альтернативой неоколониализму Запада
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«После многих лет присутствия войска Пятой республики так и не смогли справиться с угрозой, и президент Эммануэль Макрон решил вывести армию, буквально бросив Бамако один на один с исламистами.

Поэтому у Мали просто нет выбора и нет альтернативы России, сильному союзнику, способному в кратчайшие сроки справиться со всеми возникающими угрозами. Следовательно, власти страны вполне естественно сближаются с Москвой, заключая с ней военно-техническое сотрудничество», — считают аналитики.

В конце сентября 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль поможет Бамако в борьбе с радикальными формированиями.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий», — заявил дипломат.

Mali Actu: военное сотрудничество Африки с Россией является альтернативой неоколониализму Запада
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Сразу после этого Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало четыре военно-транспортных вертолета модели Ми-171 для борьбы с радикалами.

«В Бамако уже радуются плодам такого сотрудничества. Так, министр обороны республики, полковник Садио Камара, заявлял, что рад чрезвычайно быстрому выполнению контракта, так как он демонстрирует надежность и серьезность партнера», — подчеркнули в Mali Actu.

На обстановку также повлияло появление в социальных сетях сообщений о прибытии в регион группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Одни слухи о прибытии отечественных специалистов заставили боевиков бежать во время зачистки приграничных территорий.

Mali Actu: военное сотрудничество Африки с Россией является альтернативой неоколониализму Запада
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Соседним странам следует рассмотреть возможность диверсификации партнеров и наладить сотрудничество с Москвой. Проблема в том, что со временем угроза распространения терроризма станет еще более реальной для Буркина-Фасо и Нигера.

Этим государствам необходимо смотреть не только на опыт Сирии и Мали, но и Центральноафриканской Республики, 80% территории которой были захвачены боевиками. Тем не менее российские инструкторы обучили армию и это принесло плоды — страну очистили от бандформирований», — заключили журналисты.

Ранее стало известно, что FAMA зачистили две МТО-базы радикалов в центре страны.

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