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Комик Идрак Мирзализаде продал свой вид на жительство в России

  /   Обновлено: 20 января 2022 20:52
Общество
Комик Идрак Мирзализаде продал свой вид на жительство в России
Prt Scr youtube.com  /  Stand-Up Club Лучшее

Москва, 20 января. Бывший резидент Comedy Club Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство в России за 15 тысяч долларов.

Шуточный аукцион состоялся во время его выступления на Бали. Сначала Мирзализаде, который имеет гражданство Белоруссии, продавал только NFT-версию ВНЖ, но потом согласился отдать покупателю и физический документ.

Минувшим летом комика арестовали на 10 суток из-за унижения человеческого достоинства. Поводом для этого стала шутка про русских квартиросъемщиков. МВД объявило юмориста пожизненно «нежелательным» в России.

Позднее Мирзализаде оспорил это решение в столичном суде. В итоге судебная инстанция обязала МВД установить другой срок вместо пожизненного, пишет «Газета.Ru».

Ранее стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что его ищет белорусский КГБ. По словам юмориста, эта информация поступила к нему от человека, связанного с протестами в республике.

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комик вид на жительство мирзализаде
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