ВСУ запустили беспилотник Bayraktar для патрулирования северо-западной части Черного моря

Киев, 20 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar для патрулирования над Черным морем. Об этом информирует интернет-издание «Думская».

Напомним, украинское оборонное ведомство и турецкая компания Bayraktar ранее подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию ударных БПЛА неподалеку от Киева. Согласно информации интернет-издания, около 09:00 по московскому времени беспилотник поднялся в воздух с военной базы Кульбакино, где дислоцирована 10-я бригада морской авиации ВМСУ.

«Пройдя над Очаковом Bayraktar долетел почти до острова Змеиный, а сейчас патрулирует морскую границу Украины», — сообщает «Думская».

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ранее заявлял, что Украина закупает эти беспилотники не для того, чтобы они простаивали в ангаре. По словам военкора, это оружие вполне может быть использовано против Народной милиции и мирного населения республик Донбасса.

Накануне Народная милиция ДНР в очередной раз зафиксировала размещение военной техники ВСУ на территории и вблизи населенных пунктов на юго-востоке Украины.