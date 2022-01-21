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Американский журналист Агорист: Тюрьма в Гуантанамо — черное пятно на репутации США
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Американский журналист Агорист: Тюрьма в Гуантанамо — черное пятно на репутации США

Общество
Американский журналист Агорист: Тюрьма в Гуантанамо — черное пятно на репутации США
flickr.com

Американская тюрьма в Гуантанамо не сможет остановить мировой терроризм. Таким мнением поделился главный редактор журнала Free Thought Project, посвященного полицейскому произволу и нарушениям прав человека в США, Мэтт Агорист в ходе международной конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения».

Собеседник подчеркнул, что действующий американский лагерь, где содержатся лица, обвиненные в Соединенных Штатах в терроризме, не способен помочь властям США добиться декларируемых целей. Наоборот, данное учреждение лишь усугубляет ситуацию из-за практикующегося насилия в отношении заключенных.

«Эта тюрьма не сможет остановить терроризм, потому что мы видим создание ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham — «Исламское государство1» — запрещенная в России террористическая организация), уже после 2006 года, и как многие из людей там никогда не совершали никаких преступлений, как мы выяснили. Мы можем смело заявить о том, что тюрьма в Гуантанамо развивает терроризм, учитывая пытки в отношении людей, и это отрицательная реакция, черное пятно на репутации США», — сказал эксперт.

Тюрьма в Гуантанамо развивает терроризм: главред журнала Free Thought Project Мэтт Агорист
wikipedia.org / Shane T. McCoy/общественное достояние

Ранее американский правозащитник Руди Дэвис заявил, что американская пресса скрывает пытки в тюрьмах США. По его словам, для решения этой проблемы необходимо пристальное внимание мирового сообщества.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша терроризм гуантанамо мэтт агорист
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