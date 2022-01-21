Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 11:54
11:53
Политика
Зеленский сравнил свое прошлое с фактами биографии Рональда Рейгана
11:53
Происшествия
Правоохранители проверяют все школы и детсады Саратова после сообщений о «минировании»
11:53
Шоу-бизнес
Игорь Крутой опроверг давние слухи о романе с Ириной Аллегровой
11:51
Общество
Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»
11:49
Общество
Иммунолог Жемчугов заявил, что плюсом омикрон-штамма является вытеснение «Дельты»
11:48
Весь мир
Обстрел оккупированного Турцией Африна привел к гибели мирных жителей Сирии
11:45
Экономика
Как перейти на электронную банковскую карту и не нарваться на мошенников
11:44
Шоу-бизнес
Участница шоу «Голoc» стала новой солисткой группы Artik & Asti
11:44
Общество
Омичка довела своего сына до обморожения
11:44
Армия
Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в подготовке к активным боевым действиям в Донбассе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Как перейти на электронную банковскую карту и не нарваться на мошенников
Экономика
Как перейти на электронную банковскую карту и не нарваться на мошенников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Директор по развитию «Ростелеком-Солар», эксперт направления «Киберграмотность населения» Олег Седов в разговоре с ФАН оценил прогноз, что через несколько лет россияне откажутся от использования пластиковых банковских карт и перейдут на электронные носители. Напомним, эксперты утверждают, что нововведение продолжат активно внедрять в 2022 году.

По мнению Седова, отказ от физических карт означает, что важность мобильного устройства в жизни каждого человека увеличится в несколько раз. Поэтому нужно серьезно позаботиться о безопасности телефона.

«Его могут банально украсть и попробовать воспользоваться вашей виртуальной картой для покупки или снятия наличных в специальном банкомате, который поддерживает функцию бесконтактного съема денег. Используйте биометрические способы разблокировки экрана, задавайте пароль хотя бы из шести (не четырех) цифр для его разблокировки и подтверждения операций с виртуальными картами. Или, например, получив телефон человека, злоумышленник может получить доступ в мобильный банк, если для идентификации пользователя не используется биометрия или используется простой пароль, и совершить там любые операции», — предупредил собеседник.

Кроме того, для виртуальных карт совершенно так же релевантны угрозы, связанные с покупками в интернете. Пользователь может совершать оплату на фишинговом сайте, и с карты спишется безвозвратно и в неизвестном направлении сумма покупки или вообще все деньги. Поэтому стоит поставить ограничение на списывание средств и регулярно перевыпускать карту (раз в месяц, в неделю или даже ежедневно).

Ранее ФАН писал, что большое количество карт доставляет множество неудобств, так как в них легко запутаться, а при утере их очень сложно восстановить. Кроме того, некоторые банки требуют оплаты за перевыпуск карт. Об этом сообщил юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Как перейти на электронную банковскую карту и не нарваться на мошенников
безопасность экономика экономист банковская карта
Комментировать