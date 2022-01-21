Как перейти на электронную банковскую карту и не нарваться на мошенников

Директор по развитию «Ростелеком-Солар», эксперт направления «Киберграмотность населения» Олег Седов в разговоре с ФАН оценил прогноз, что через несколько лет россияне откажутся от использования пластиковых банковских карт и перейдут на электронные носители. Напомним, эксперты утверждают, что нововведение продолжат активно внедрять в 2022 году.

По мнению Седова, отказ от физических карт означает, что важность мобильного устройства в жизни каждого человека увеличится в несколько раз. Поэтому нужно серьезно позаботиться о безопасности телефона.

«Его могут банально украсть и попробовать воспользоваться вашей виртуальной картой для покупки или снятия наличных в специальном банкомате, который поддерживает функцию бесконтактного съема денег. Используйте биометрические способы разблокировки экрана, задавайте пароль хотя бы из шести (не четырех) цифр для его разблокировки и подтверждения операций с виртуальными картами. Или, например, получив телефон человека, злоумышленник может получить доступ в мобильный банк, если для идентификации пользователя не используется биометрия или используется простой пароль, и совершить там любые операции», — предупредил собеседник.

Кроме того, для виртуальных карт совершенно так же релевантны угрозы, связанные с покупками в интернете. Пользователь может совершать оплату на фишинговом сайте, и с карты спишется безвозвратно и в неизвестном направлении сумма покупки или вообще все деньги. Поэтому стоит поставить ограничение на списывание средств и регулярно перевыпускать карту (раз в месяц, в неделю или даже ежедневно).

Ранее ФАН писал, что большое количество карт доставляет множество неудобств, так как в них легко запутаться, а при утере их очень сложно восстановить. Кроме того, некоторые банки требуют оплаты за перевыпуск карт. Об этом сообщил юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.