Аналитик Юсин раскрыл, какой серьезной ошибки в переговорах с РФ смог избежать Байден

Вашингтон, 20 января. Переговоры США и России наверняка закончатся взаимным компромиссом, который станет возможным благодаря тому, что Байден смог избежать ошибок в общении с Москвой, которые делали его предшественники. Такое мнение высказал журналист-международник, политический аналитик Максим Юсин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже завтра отправится в Женеву, чтобы получить ответ от Госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности. Как считает эксперт, сам факт этой встречи уже свидетельствует о положительном исходе дела для обеих сторон.

«Мой оптимизм увеличивает тот факт, что 21 января в Женеве состоится встреча Лаврова и Блинкена. Инициатива тут шла от США, и если уж Лавров туда летит, то не для того, чтобы выслушать жесткий отказ. Надеюсь, что по итогам будет договоренность, которая позволит обеим сторонам сохранить лицо», — заявил журналист в интервью YouTube-каналу PolitWera.

По словам Юсина, безусловно, главным препятствием для позитивного исхода дела могло стать противодействие стран с жесткой антироссийской политикой. Аналитик отмечает, что хоть США и являются лидером Западного мира, они все еще оглядываются на всех своих европейских сторонников при принятии решений, так как хотят сохранить хотя бы видимость евроатлантической солидарности.

«Что больше всего смущает наших переговорщиков — это то, что каждый раз американцы должны оглядываться на сторонников "жесткой линии любой ценой". В первую очередь это Польша и Прибалтика, которые своими фобиями и комплексами пытаются заразить более адекватную часть Европы и западного мира в целом», — отмечает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

В то же время, по словам аналитика, сам президент США Джо Байден сумел избежать серьезной ошибки в общении с Россией, которую делали некоторые его предшественники. За счет этого шансы на достижение компромисса между Москвой и Вашингтоном однозначно возрастают.

«На самом деле, про Байдена очень позитивно отзываются наши дипломаты. В частности, о том, как он построил свой разговор с Владимиром Путиным. Байден неплохо понимает Россию. Он психологически очень верно понял, как надо себя вести. Понял то, что не мог или не хотел понять Обама — что есть какие-то недопустимые вещи в общении с Россией, например, заявления, что «РФ — страна-бензоколонка» и так далее. Можно даже действовать жестко, но таких неуважительных вещей не может себе Россия позволить. Это очень важный аспект психологический», — подчеркнул Юсин.

Эксперт уверен, что Россия должна воспользоваться ситуацией и достичь максимально выгодных договоренностей с США, пока Байден не просто находится у власти, но и имеет достаточно рычагов влияния на американском политическом Олимпе.

«Надо пользоваться этой ситуацией, пока есть Байден, и пока он не ослаблен. Сейчас есть это окно возможностей, и надо им воспользоваться», — говорит журналист-международник Максим Юсин.

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