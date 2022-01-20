Президент Молдавии Санду: гражданам следует научиться рационально потреблять энергию

Кишинев, 20 января. Население Молдавии должно научиться рационально потреблять энергию на фоне кризиса. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Глава государства отметила, что рост цен на энергоносители значительно отразился на бытовых потребителях. Кроме того, это повлияло на экономику государства, поскольку Кишинев зависит от рыночных цен.

«Мы должны научиться более рационально потреблять энергию, нужна теплоизоляция домов, где мы живем, надо экономить энергию в общественных учреждениях, — только так мы сможем снизить расходы на отопление и свет», — сказано в видеообращении Санду, которое она опубликовала в Facebook.

Президент республики добавила, что Молдавия не может отказаться от импорта энергоносителей. При этом государство не способно в полной мере компенсировать рост тарифов.

Ранее стало известно, что Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения сроком на два месяца. Причинами стали энергетический кризис и неспособность страны заплатить «Газпрому» авансовый платеж за январь.