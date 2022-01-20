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Стали известны высокомерные привычки британского принца Эндрю

  /   Обновлено: 20 января 2022 20:39
Общество
Стали известны высокомерные привычки британского принца Эндрю
Global Look Press  /  Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com

Лондон, 20 января. Сын британской королевы Елизаветы II, принц Эндрю отличался грубостью и часто вел себя высокомерно с окружающими.

По информации инсайдера The Mirror, герцог Йоркский мог кричать на слуг. Он просил подавать ему воду только комнатной температуры и заставлял камердинера возить с собой гладильную доску. Во всех поездках принц Эндрю хотел выглядеть с иголочки.

Над сыном королевы подшучивали зарубежные дипломаты, называя «Его высочество фигляр». Герцог с завидным упорством хотел все делать по-своему.

Принц Эндрю предстанет перед судом по обвинениям в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Букингемский дворец уже лишил его званий и королевской охраны, пишет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что герцоги Кембриджские могут пострадать от ситуации с принцем Эндрю. Кейт Миддлтон и ее супругу придется взять на себя больше обязанностей.

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