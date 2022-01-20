Эрдоган надеется на личную встречу Путина и Зеленского

Анкара, 20 января. Власти Турции выступили за организацию личной встречи президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует заявление главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана на пресс-конференции.

В ходе выступления турецкий лидер выразил надежду на переговоры своих коллег. Он также отметил, что поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

«Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу», — говорится в речи Эрдогана.

Ранее стало известно о скором визите турецкого президента на Украину. На фоне этого сообщения Эрдоган выразил готовность принять саммит Путина и Зеленского в родной республике.