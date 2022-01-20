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Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа

  /   Обновлено: 20 января 2022 20:36
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 20 января. Звездный визажист Гоар Аветисян сообщила о расставании с мужем несколько дней назад. Теперь бьюти-стилист призналась, что разлад в их отношениях произошел давно, а она все это время только пыталась оправдать нелюбовь супруга.

Аветисян около двух лет шла к главной мечте своей жизни — «воевала» за тело мечты. Ради стройности девушка перенесла множество операций по удалению кожи и жира. Только сейчас она почти полностью восстановилась после всех процедур. Однако радость от достижения цели омрачило предательство самого близкого человека — супруга. Как ранее рассказывала визажист своим подписчикам, муж бросил ее в самый трудный момент. В декабре у Аветисян начались постоперационные осложнения, и некоторые медики пугали ее развитием сепсиса.

Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа
Prt Scr instagram.com / @goar_avetisyan

«Даже тогда, когда я нуждалась в просто во внимании перед восьмичасовым наркозом, ты не отрывал взгляда от телефона. Как часто мы оправдываем нелюбовь, мол, человек просто такой сдержанный. Я была почти месяц прикована в кровати и за это время успела столько всего понять и осознать», — поделилась своими мыслями знаменитость в Stories Instagram-аккаунта.

Ранее визажист признавалась, что семья всегда для нее была на первом месте. Поэтому с потерей супруга она испытывает ощущение, будто лишилась крыльев. В то же время Аветисян не намерена впадать в депрессию. Напротив, стилист заявила, что готова продолжить жизненный путь одна, поскольку ей к этому «не привыкать».

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отношения муж Аветисян
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