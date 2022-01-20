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Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом

Политика
Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом
Global Look Press  /  Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Берлин, 20 января. Продолжение диалога в Совете Россия — НАТО является важным сигналом после двух лет безмолвия, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Глава немецкого ведомства приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась 20 января в Берлине. Мероприятие было посвящено итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Бербок, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил ее на следующее заседание Совета Россия — НАТО.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что да, это все сложно, но на фоне безмолвия последних двух лет это хороший и важный сигнал, что сейчас есть дальнейшие переговоры», — сказала глава МИД Германии.

Ранее на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым немецкий министр заявила, что жители Германии навечно благодарны РФ за примирение после войны. По словам Бербок, нынешние и будущие поколения должны ослабить историческую боль между двумя странами.

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Все новости / Политика / Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом
россия нато германия Бербок
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