Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом

Берлин, 20 января. Продолжение диалога в Совете Россия — НАТО является важным сигналом после двух лет безмолвия, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Глава немецкого ведомства приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась 20 января в Берлине. Мероприятие было посвящено итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Бербок, генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил ее на следующее заседание Совета Россия — НАТО.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что да, это все сложно, но на фоне безмолвия последних двух лет это хороший и важный сигнал, что сейчас есть дальнейшие переговоры», — сказала глава МИД Германии.

Ранее на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым немецкий министр заявила, что жители Германии навечно благодарны РФ за примирение после войны. По словам Бербок, нынешние и будущие поколения должны ослабить историческую боль между двумя странами.