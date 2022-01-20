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CNN-Turk: Вашингтон может одобрить запрос Анкары на закупку 40 истребителей F-16

Армия
CNN-Turk: Вашингтон может одобрить запрос Анкары на закупку 40 истребителей F-16
wikipedia.org  /  U.S. Embassy Tel Aviv / CC BY 2.0

Анкара, 20 января. Соединенные Штаты не исключают возможность продажи Турции партии истребителей F-16 ради усиления Североатлантического альянса на Черное море. Об этом информирует телеканал CNN-Turk со ссылкой на источники.

Согласно информации турецкого телеканала, представители США и Турции уже провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне.

«Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение союзников по НАТО против возрастающей угрозы на Черном море», — сообщили на CNN-Turk.

Напомним, Соединенные Штаты официально исключили Турцию из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 в апреле 2021 года. Поводом для этого послужило нежелание Анкары отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». После этого стало известно, что Вашингтон предложил турецкой стороне приобрести партию F-16.

Ранее сообщалось, что российские войска начали получать от авиастроительных предприятий модернизированные многофункциональные истребители Су-30СМ2.

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сша турция f-16 истребители
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