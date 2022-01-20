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Центральный банк Ливии объявил о фактическом начале процесса объединения

Весь мир
Центральный банк Ливии объявил о фактическом начале процесса объединения
wikimedia.org  / 

Тунис, 20 января. Центральный банк Ливии объявил о фактическом запуске процесса воссоединения финансового учреждения посредством реализации ранее согласованного плана. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

По сообщению пресс-службы, глава ЦБ Садик аль-Кабир и руководитель восточного филиала Али аль-Хабри в четверг провели заседание, на котором озвучили новость. Они также подвели предварительные итоги усилий, направленных на консолидацию регулятора.

В ходе встречи подписан контракт с аудиторской компанией Deloitte на оказание консультационных услуг для поддержки реализации согласованного плана по воссоединению. Процесс интеграции пройдет в четыре этапа.

В результате политического раскола в 2014 году Центробанк разделился на два независимых филиала: первый расположен в Триполи, возглавляемый Садиком аль-Кабиром, и получает международное признание, а второй — в городе Аль-Байда, на востоке страны, под руководством Али аль-Хабри.

В июле 2021 года компания Deloitte с задержкой в три месяца передала Президентскому совету отчет финансового аудита ЦБ. Документ включает рекомендации по объединению госучреждения и укреплению прозрачности.

В начале минувшего месяца руководство Центрального банка согласовало подробный план по запуску консолидации ведомства. Для введения процесса стандартизации сформированы технические группы.

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