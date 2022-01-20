Алжирская армия провела успешную антитеррористическую операцию

Алжир, 20 января. Армия североафриканской республики объявила об аресте семи боевиков запрещенных организаций и уничтожении шести укрытий экстремистов в ходе антитеррористической операции. Об этом сообщает агентство Algerie Press Service.

Согласно заявлению, рейды проведены с 12 по 18 января в нескольких провинциях государства при поддержке служб безопасности. Мероприятия осуществлены в рамках непрекращающейся борьбы с организованной преступностью во всех ее проявлениях.

«Отряды Народной национальной армии задержали семь боевиков, связанных с террористическими группировками в ходе отдельных операций на территории страны. Тем временем другое подразделение во время оперативно-розыскных мероприятий в Скикде обнаружило и уничтожило шесть укрытий экстремистов», — говорится в сообщении ведомства.

Военные также арестовали 214 контрабандистов и изъяли 32 автомобиля, предназначенных для осуществления незаконной торговли. Сотрудники погранслужбы и береговой охраны пресекли ряд попыток по транспортировке нелегальных мигрантов. В руках силовиков оказались 169 беженцев разных национальностей.

Ранее сообщалось о готовности Алжира предоставить России воздушное пространство для проведения операций против террористов на Африканском континенте.