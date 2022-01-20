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Продолжение «Побега из курятника» выйдет на Netflix в 2023 году

  /   Обновлено: 20 января 2022 20:23
Общество
Продолжение «Побега из курятника» выйдет на Netflix в 2023 году
Кадр из мультфильма «Побег из курятника»

Лос-Анджелес, 20 января. Создатели сиквела «Побег из курятника» сообщили, что анимационная лента выйдет на американском стриминге Netflix в следующем году.

По сюжету, у Джинджер и Рокки рождается дочка по имени Молли. При первой же опасности куры и петухи попытаются вломиться в курятник, чтобы спрятаться там от глобальной угрозы. Героев озвучат Закари Ливай, Тэнди Ньютон и Белла Рамзи, пишет The Hollywood reporter. Других подробностей о мультфильме пока нет.

Оригинальный «Побег из курятника» был снят режиссером Николасом Парком. Картина вышла в 2000 году и стала хитом. Это был первый полнометражный мультфильм студии Aardman Animations.

Ранее сообщалось о новой экранизации культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Главные роли в проекте сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

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фильм сиквел побег из курятника
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