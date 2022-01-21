Политолог Молчанов: украинцы начинают понимать, что ориентация на ЕС ведет к краху экономики

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о причинах падения производства на Украине, роста тарифов и стремительной девальвации национальной валюты. Основными факторами, которые ведут к краху украинской экономики, по словам политолога, являются соглашения, заключенные с Евросоюзом.

«Нынешняя модель тарифообразования на основные коммунальные платежи, электроэнергию и газа абсолютно ущербна и неминуемо приведет к экономической катастрофе. Беда в том, что в 2014 году, когда Украина подписала ассоциацию с ЕС, там был пункт, по которому тарифообразование должно происходить согласно импортному паритету — с ориентиром на голландскую газовую биржу. И несмотря на то, что две трети газа добывается в самой Украине, себестоимость которого копеечная, порядка 2-3 гривен за 1 кубометр, населению он продается за 8 гривен, а бизнесу, исходя из этой модели импортного паритета, по 1200 долларов, т. е. по 50-60 гривен за куб. Естественно, с такими ценами на газ — а плата за него является одной из основных трат для тех же производителей овощей, теплиц, хлебозаводов, зернохранилищ, молокозаводов, мясокомбинатов — производство будет нерентабельным. Дешевле купить импортные продукты из соседней Польши», — объяснил Кирилл Молчанов.

Высокие тарифы ведут к росту цен на продукты и товары и, как следствие этого, к высокому уровню инфляции.

«Гривна за неделю упала на 5%. Инфляция за прошлый год официально составила 11%, однако подсолнечное масло, сахар, мука подорожали на 60%. И это при том, что, как нам очень любят рассказывать наши западные партнеры, мы — аграрная сверхдержава. Вот теперь у аграрной сверхдержавы картофель из Белоруссии или Египта, мука из Турции, пшеница из Италии», — рассказал политолог.

На фоне спада в экономике многие украинцы подались на заработки в европейские страны. Сокращение населения Украины за период независимости, по словам эксперта, составило не менее 25%.

«В 1991 году на Украине проживало 52 млн человек. В 2019 году проводили электронную перепись и посчитали, что на подконтрольной части Украины проживает порядка 37-38 млн. Но я предполагаю, что это очень оптимистические цифры, потому что 5-7 млн выезжают на сезонные заработки минимум на полгода. Если провести реальную перепись населения, то цифры могут быть достаточно удручающими», — отметил Кирилл Молчанов.

Эти же украинские иммигранты, по его словам, являются основными донорами, которые поддерживают украинскую экономику.

«Они присылают сюда ежегодно 12 млрд долл. — вот на этом все и держится», — рассказал политолог.

Заявления Владимира Зеленского о том, что в украинскую экономику идут большие инвестиции, эксперт считает манипуляцией цифрами.

«Это не совсем инвесторы, скорее это валютные спекулянты, которые скупают украинские облигации внутреннего госзайма и внешнего займа. Они там дают довольно неплохие проценты прибыльности, где-то 10-12% в гривне. По сути, они надувают финансовый пузырь. Реальных прямых инвестиций меньше 2 млрд долл. за прошлый год, то есть как таковых инвесторов тут просто нет», — заявил Кирилл Молчанов.

Тяжелое экономическое положение Украины, по словам политолога, заставляет украинское руководство задумываться: правильный ли курс выбрала республика? Подтверждением чего являются обвинения украинского президента в адрес западных партнеров, которые, раздувая в СМИ панику по поводу так называемого «вторжения России», разогнали всех потенциальных инвесторов.