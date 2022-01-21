Политолог Молчанов: украинцы начинают понимать, что ориентация на ЕС ведет к краху экономики

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о причинах падения производства на Украине, роста тарифов и стремительной девальвации национальной валюты. Основными факторами, которые ведут к краху украинской экономики, по словам политолога, являются соглашения, заключенные с Евросоюзом.
«Нынешняя модель тарифообразования на основные коммунальные платежи, электроэнергию и газа абсолютно ущербна и неминуемо приведет к экономической катастрофе. Беда в том, что в 2014 году, когда Украина подписала ассоциацию с ЕС, там был пункт, по которому тарифообразование должно происходить согласно импортному паритету — с ориентиром на голландскую газовую биржу. И несмотря на то, что две трети газа добывается в самой Украине, себестоимость которого копеечная, порядка 2-3 гривен за 1 кубометр, населению он продается за 8 гривен, а бизнесу, исходя из этой модели импортного паритета, по 1200 долларов, т. е. по 50-60 гривен за куб. Естественно, с такими ценами на газ — а плата за него является одной из основных трат для тех же производителей овощей, теплиц, хлебозаводов, зернохранилищ, молокозаводов, мясокомбинатов — производство будет нерентабельным. Дешевле купить импортные продукты из соседней Польши», — объяснил Кирилл Молчанов.
Высокие тарифы ведут к росту цен на продукты и товары и, как следствие этого, к высокому уровню инфляции.
«Гривна за неделю упала на 5%. Инфляция за прошлый год официально составила 11%, однако подсолнечное масло, сахар, мука подорожали на 60%. И это при том, что, как нам очень любят рассказывать наши западные партнеры, мы — аграрная сверхдержава. Вот теперь у аграрной сверхдержавы картофель из Белоруссии или Египта, мука из Турции, пшеница из Италии», — рассказал политолог.
На фоне спада в экономике многие украинцы подались на заработки в европейские страны. Сокращение населения Украины за период независимости, по словам эксперта, составило не менее 25%.
«В 1991 году на Украине проживало 52 млн человек. В 2019 году проводили электронную перепись и посчитали, что на подконтрольной части Украины проживает порядка 37-38 млн. Но я предполагаю, что это очень оптимистические цифры, потому что 5-7 млн выезжают на сезонные заработки минимум на полгода. Если провести реальную перепись населения, то цифры могут быть достаточно удручающими», — отметил Кирилл Молчанов.
Эти же украинские иммигранты, по его словам, являются основными донорами, которые поддерживают украинскую экономику.
«Они присылают сюда ежегодно 12 млрд долл. — вот на этом все и держится», — рассказал политолог.
Заявления Владимира Зеленского о том, что в украинскую экономику идут большие инвестиции, эксперт считает манипуляцией цифрами.
«Это не совсем инвесторы, скорее это валютные спекулянты, которые скупают украинские облигации внутреннего госзайма и внешнего займа. Они там дают довольно неплохие проценты прибыльности, где-то 10-12% в гривне. По сути, они надувают финансовый пузырь. Реальных прямых инвестиций меньше 2 млрд долл. за прошлый год, то есть как таковых инвесторов тут просто нет», — заявил Кирилл Молчанов.
Тяжелое экономическое положение Украины, по словам политолога, заставляет украинское руководство задумываться: правильный ли курс выбрала республика? Подтверждением чего являются обвинения украинского президента в адрес западных партнеров, которые, раздувая в СМИ панику по поводу так называемого «вторжения России», разогнали всех потенциальных инвесторов.
«Зеленский начал понимать, что вся эта информационная истерия из серии «Путин нападет» подогревается западной прессой, целью которой, мне кажется, является желание поторговаться с РФ. Зеленский понял, что он в этом плане как разменная монета, поэтому решил занять более взвешенную позицию, ведь даже согласно данным украинского НБО ничего не предвещает беды в данный момент», — пояснил политолог.