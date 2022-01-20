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Бородина заступилась за оскандалившуюся в самолете Волочкову

Шоу-бизнес
Бородина заступилась за оскандалившуюся в самолете Волочкову
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 20 января. Популярная телеведущая Ксения Бородина возмутилась «несправедливостью», случившейся с ее коллегой по сфере шоу-бизнеса Анастасией Волочковой. По словам теледивы, скандал в самолете с участием балерины был похож на «показательную порку».

Бывшая прима Мариинского театра Анастасия Волочкова днем ранее стала участницей очередного громкого скандала. Знаменитость отказалась надевать маску, находясь в самолете, а после и вовсе начала грубить бортпроводникам. Как позднее выяснилось, звезда балета была в нетрезвом состоянии. Однако никакой из вышеперечисленных фактов не делает знаменитость по-настоящему виновной в произошедшем инциденте, заявила Ксения Бородина.

«Моя подруга летела в самолете с Настей. Я видела видео — там полсалона сидит без масок. Для чего эта показательная порка? Настя, понятно, одиозная личность, кто-то ее любит, кто-то ненавидит, вокруг нее всегда скандалы. Не могу сказать, что она для меня близкий человек, но устраивать это все для чего?», — цитирует ведущую «Дома-2» StarHit.

Телеведущая добавила, что никого не призывает нарушать правила. При этом она удивилась, как коронавирус «улетучивается» в случаях, когда люди снимают маски в общественных местах для принятия пищи. На фоне этого звезда посоветовала бывшей балерине в следующий раз в течение всего полета жевать морковь.

Инцидент с участием Волочковой прокомментировали в авиакомпании «Аэрофлот», на борту самолета которой и произошла перепалка звезды с сотрудниками авиаперевозчика. В компании заявили, что поведение экс-балерины зафиксировано на фото- и видео носителях. Сейчас ей грозит до 15 суток ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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скандал волочкова бородина
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