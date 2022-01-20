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Ямальские белые медвежата вернулись к вахтовикам после эвакуации

Общество
Ямальские белые медвежата вернулись к вахтовикам после эвакуации
pixabay.com  /  zoosnow

Салехард, 20 января. Два белых медвежонка прошли сто километров, чтобы вернуться к вахтовикам. В прошлый раз их вывезли из поселка возле Харасавэйского месторождения, в котором они поселились.

Медвежат зовут Хара и Савэй. Животные остались без мамы, и пришли жить к вахтовому поселку Харасавэй. Работники предприятия подкармливали белых медвежат едой из столовой.

Чтобы звери не привыкли зависеть от помощи людей, в декабре 2021 года животных вывезли за 100 километров от поселка, в который они повадились приходить за едой. Закрепленные на мехе медвежат GPS-датчики показали, что они прошли около 600 километров, вернувшись к людям через остров Белый. Теперь медвежат эвакуируют вглубь тундры на 300 километров от Харасавэя.

Зоологи постарались спасти двух ямальских белых медведей в декабре. Тогда на животных напали собаки, живущие на территории газоконденсатного месторождения. Однако детеныши в итоге все равно вернулись к людям.

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