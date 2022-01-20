Израиль заключил с Германией контракт на постройку современных подлодок

Тель-Авив, 20 января. Немецкая компания Thyssenkrupp Marine Systems, занимающаяся строительством судов военного назначения, заключила контракт на создание трех современных подводных лодок для ВМС Израиля общей стоимостью 3,4 млрд долларов. Стороны также подписали договор о стратегическом промышленном сотрудничестве на сумму более 964,4 миллионов.

По заявлению представителей Thyssenkrupp, субмарины класса Dakar будут иметь принципиально новую конструкцию, разработанную с учетом эксплуатационных требований Военно-морских сил Израиля. Первую из них планируется ввести в строй до 2031 года. Новые суда заменят три из пяти поставленных на вооружение еврейского государства подводных лодок класса Dolphin, которые постепенно устаревают, хотя шестая из них еще находится на стадии строительства в доках Германии.

Israel signs $3.4 bln submarines deal with Germany’s Thyssenkrupp https://t.co/v8dzHtMOmn — Jaun News English (@NewsJaun) January 20, 2022

Министр обороны Израиля Бени Ганц выразил благодарность Берлину за помощь с продвижением данного контракта и подчеркнул, что новые субмарины повысят оперативные возможности национальных ВМС. Как сообщается, в условия соглашения также входит поставка Тель-Авиву специального тренажера для подводников и снабжение запасными частями для новых лодок.

За последнее десятилетие Израиль активно обновлял стоящую на его вооружении боевую технику. В частности, страна получила около 30 из 50 американских многоцелевых истребителей F-35, завершение контракта намечено на 2024 год. Также к 2016-му еврейское государство закупило у Италии 30 современных учебно-тренировочных самолетов M-346, а в конце прошлого года заключило контракт с США на поставку 12 тяжелых транспортных вертолетов CH-53K компании Lockheed Martin Corp и двух самолетов-заправщиков KC-46 фирмы Boeing.

Однако, судя по сообщению некоторых СМИ, к подписанию контракта с Thyssenkrupp Marine Systems Тель-Авив могло подтолкнуть не только стремление повысить обороноспособность страны. Информация о новой сделке была опубликована незадолго до заседания израильского кабмина, на которой планировалось сформировать комиссию для расследования процесса закупок военно-морской техники у Германии. Ранее колоссальные суммы, выделенные по этой статье, привлекли внимание прокуратуры. Следователи обвинили ряд бизнесменов и чиновников в отмывании и незаконном обороте денег в ходе сделок в этой сфере в период с 2009 по 2016 годы.

Нельзя исключать, что такое совпадение вызвано желанием некоторых высокопоставленных лиц «поправить бухгалтерию». Тем не менее Thyssenkrupp по итогам внутреннего разбирательства исключила возможность коррупции в рамках сотрудничества с израильскими партнерами. В самом Тель-Авиве пока никаких обвинений против компании не выдвигали.