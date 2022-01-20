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Жители ЦАР поддержали народ Мали в борьбе против неоколониального влияния Франции

Весь мир
Жители ЦАР поддержали народ Мали в борьбе против неоколониального влияния Франции
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 20 января. Сотни жителей ЦАР собрались на антифранцузскую демонстрацию у Лицея мучеников в столице страны, чтобы поддержать народ Мали, пострадавший от санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Население обвинило бывшую метрополию в создании заговора против народов и стран Черного континента», — заявили сотрудники радиостанции.

Журналисты также отметили, что протестующие приносили на площадь у лицея плакаты с надписями: «Жители ЦАР поддерживают народ Мали в их борьбе», «Центральноафриканская Республика поддерживает Мали в борьбе против неоколониального влияния Франции».

Жители ЦАР поддержали народ Мали в борьбе против неоколониального влияния Франции
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Социально-политический кризис поразил наших соседей благодаря усилиям Елисейского дворца. Франция надавила на ЭКОВАС, вынудив чиновников сообщества ввести санкции против правительства в Бамако. При этом Эммануэль Макрон заявляет, что поддерживает своих же марионеток», — сообщил во время митинга протестующий Нгайкомна.

Другой участник демонстрации, Франсетт Загалафо отметила, что Париж давно отказался от помощи народам континента и занимается разграблением природных богатств материка.

«Бывшая метрополия пытается выставить себя святой, однако таковой она не является. Поэтому крайне важно, чтобы африканцы могли самостоятельно управлять своим будущим и окончательно выйти из-под власти коллективного Запада», — заявила девушка.

Ранее десятки тысяч малийцев вышли на антифранцузские демонстрации, связанные с введением санкций чиновниками ЭКОВАС с подачи Парижа. Так бывшая метрополия отреагировала на просьбу правительства в Бамако продлить переходный период на пять лет.

Жители ЦАР поддержали народ Мали в борьбе против неоколониального влияния Франции
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Но настоящая причина заключается в публикации сообщений о прибытии в регион группы из четырех российских инструкторов, которых западная пресса называет сотрудниками «ЧВК Вагнера». На Западе опасаются, что русские добьются больших успехов, нежели контингент военной операции «Бархан», не способный справиться с террористами.

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