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Киевский эксперт Головачев раскрыл, зачем Белый дом нагнетает истерию вокруг Украины
Политика
Киевский эксперт Головачев раскрыл, зачем Белый дом нагнетает истерию вокруг Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Американские власти целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы скрыть внутренние проблемы, накопившееся в США. К такому выводу пришел украинский политолог и экономист Андрей Головачев.

При всей напряженности отношений между Киевом и Москвой нужно констатировать тот факт, что Белый дом искусственно раздувает истерию вокруг Украины, считает эксперт. По словам Андрея Головачева, из-за этого еле живая экономика Украины стала трещать по швам.

«Поведение людей, которые ожидают полномасштабной войны, не способствует росту экономики. Они забирают деньги с банков, отказываются от покупки товаров длительного пользования, не берут кредитов, не делают инвестиций, берегут наличность; если могут, уезжают из стран, вывозят деньги за рубеж. То есть экономика начинает стремительно сокращаться», — сообщил он.

История набрала такой масштаб, отметил политический эксперт, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден обратиться к нации, чтобы успокоить людей. Основной его месседж: «Угрозы нет, живите спокойно».

Далее Андрей Головачев раскрыл, зачем Белый дом идет на крайнее меры и создает иллюзию того, что Украине что-то угрожает. Все очень просто, считает политолог: американский Институт Гэллапа провел недавно социологический опрос и выяснил, что рейтинг Демократической партии снизился почти на 10%. То есть произошел колоссальный сдвиг в общественном мнении от демократов к республиканцам. Поэтому сейчас в рядах демократов царят уныние, растерянность и упадничество.

«Все понимают, что на предстоящих в этом году выборах в конгресс демократы проиграют обе палаты. Причем, похоже, проиграют с треском. 29 конгрессменов от Демократической партии уже заявили, что не будут повторно баллотироваться, так как они не в силах защищать ту левую политику, которую проводит президент США Джо Байден. Более того, ряд республиканцев уже заявили, что после получения большинства в обеих палатах они инициируют импичмент Байдену. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом становится практически неизбежным», — сказал он.

Поэтому, считает специалист, в этих условиях Соединенные Штаты специально нагнетают истерию вокруг Украины. Белый дом хочет отвлечь собственное население «внешней угрозой», чтобы они не обращали внимание на огромные проблемы внутри США.

«Что делают демократы и «демократические» СМИ в этих условиях? Они начинают нагнетать истерию. Поведение демократов крайне безответственное и отражает огромные внутренние проблемы в США», — резюмировал Андрей Головачев.

Политик, депутат одесского областного совета VI созыва Алексей Албу рассказал, что Украина находится на грани экономической катастрофы.

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