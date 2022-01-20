ФИФА анонсировала новые правила аренды игроков клубами

Москва, 20 января. Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила проект новых правил аренды игроков, его должен утвердить Совет футбольной организации.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года. Согласно документу, клубы обязаны готовить специальные договоры, где прописаны условия аренды. Это касается финансовых расчетов и продолжительности выступления спортсмена в данном клубе. Игрока можно арендовать на год или на период между трансферными окнами.

ФИФА планирует ввести ряд ограничений, которые касаются числа арендованных футболистов за сезон. До лета 2023 года количество таких игроков не может превышать восьми человек, сообщает «360». Эти правила направлены на поддержку конкуренции в клубах и воспитание новых кадров.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник обидел Криштиану Роналду, заменив его другим игроком в матче против «Брентфорда».