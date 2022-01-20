Рэпер Jah Khalib представил песню «Оля» в день рождения Бузовой

Москва, 20 января. Казахстанский исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный под псевдонимом Jah Khalib, презентовал песню «Оля». Выход новой композиции совпал с днем рождения звезды «Дома-2» Ольги Бузовой.

Фрагмент песни «Оля» опубликован в Instagram-аккаунте рэпера. Она отличается мелодичностью и приятным речитативом в куплете. Jah Khalib поет о знаменитой девушке, которая сконцентрирована на работе и страдает из-за отсутствия в жизни второй половинки.

«Съемки, образы и роли, проценты и доли. Снова планы в ежедневник, а так хочется любви, без обмана и возни», — говорится в композиции.

Prt Scr instagram.com / @jahkhalib

Одна из самых известных персон российского шоу-бизнеса 20 января отмечает 36-й день рождения. Пользователи предположили, что «Оля» посвящена именно ей.

«Как приятно слушать ваши песни, а еще приятнее, когда тебя зовут Оля»; «Это про нашу Бузову песня, не про Орлову же»; «Интересный подарок Бузовой к днюхе», — отреагировали фолловеры.

Ранее Ирина Бузова заявила, что ее старшая дочь не хочет быть матерью-одиночкой. Артистка готова родить ребенка в браке, если ее супруг захочет детей.