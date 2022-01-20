Мухаммад Хамдан Дагло: как торговец из Дарфура примирил вооруженные группировки и стал вторым лицом в Судане

Суданская «декабрьская» революция и свержение режима президента Омара аль-Башира, бессменно правившего на протяжении почти 30 лет, кардинальным образом изменили политическую карту восточноафриканского государства.

На смену прежним лидерам пришли новые лица, среди которых наиболее принципиальную позицию защитников народного движения и демократических преобразований заняли армейские офицеры. Сформированный ими в партнерстве с гражданскими партиями Суверенный совет занял место верховного политического института, основной задачей которого является управление переходным периодом в стране вплоть до проведения общенациональных выборов, намеченных на июль 2023 года.

Председателем нового органа стал главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан. И если его самого на тот момент население страны уже хорошо знало, то появление на политической арене командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммада Хамдана Дагло, назначенного первым заместителем главы Суверенного совета, стало ярким и неожиданным событием.

За два последних года он сыграл заметную роль в делах государства. Благодаря его усилиям в октябре 2020 года состоялось торжественное заключение Джубинского мирного договора, к которому враждующие национальные движения шли на протяжении долгих лет. Возглавляемые им Силы быстрого реагирования успешно ведут операции по борьбе с контрабандой и нелегальной миграцией, широко распространенными на территории различных суданских регионов. Трудно переоценить благотворительную деятельность, осуществляемую подразделениями СБР в Хартуме и штатах.

Уроженец Дарфура

Мухаммад Хамдан Дагло родился в 1976 году в семье из общины ризейгат, которая является одним из крупнейших арабских племен Судана, главным образом распространенных в районах Дарфура и Кордофана. Он никогда не служил в армии, а школу бросил в возрасте 15 лет. Тем не менее образование он получил: позже по собственной инициативе Дагло стал обучаться у видных суданских профессоров.

Федеральное агентство новостей /

В раннем возрасте он занимался торговлей, а также охранял перевозившие товары конвои. Вскоре дарфурец возглавил небольшую группу, обеспечивавшую безопасность и защиту торговых операций от нападений и грабежей.

В молодости по роду деятельности ему приходилось много перемещаться по окраинным регионам на границе с Чадом, Ливией и Египтом. Продолжая заниматься торговлей и охраной конвоев в контролируемых его племенем районах, Дагло смог заработать достаточное состояние и создать вооруженную группу для обеспечения безопасности перевозок. Вскоре она обратила на себя внимание первых лиц государства, заинтересованных в привлечении на службу видных племенных лидеров.

Силы быстрого реагирования

В одном из интервью Дагло отметил, что до 2003 года не имел никакого отношения ни к политике, ни к армии. Возможно, на его желание работать в суданских вооруженных силах повлияла произошедшая в 2002-м трагическая гибель братьев, подвергшихся нападению бандитов по пути из Ливии.

Сотрудничать с армией он стал в возрасте 28 лет. Тогда же он мобилизовал группу молодых людей и совместно с вооруженными силами вступил в борьбу против боевиков.

«Я начал с 200 человек из пограничной разведки», — рассказал он в том же интервью.

В 2006 году его отряд под командованием присоединился к пограничной разведке. Бойцам дали 60 автомобилей, и они начали борьбу против Суданского освободительного движения (СОД) во главе с Минни Арко Минави. Стоит отметить, что последний уже в 2020 году подписал вместе с другими оппозиционными сторонами Джубинское мирное соглашение, достижение которого осуществилось во многом благодаря усилиям самого Дагло.

Позже отряд преобразовался в Силы быстрого реагирования. Формирование состояло из жителей Дарфура, пожелавших присоединиться к национальной армии в ее борьбе против вооруженных движений в регионе.

СБР сохранили свою самобытность. До января 2017 года они подчинялись Службе безопасности и разведки, а затем примкнули к суданской армии.

В последние же годы задачи Сил быстрого реагирования расширились. В них теперь входит сдерживание потоков нелегальной миграции в приграничных районах.

Продвижение по службе и популярность

Дагло быстро поднялся по служебной лестнице. В период с 2006 по 2017 года он достиг звания генерал-лейтенанта. С 2016-го стал чаще появляться в средствах массовой информации, давая комментарии о различных боевых операциях и отвечая на вопросы о деятельности Сил быстрого реагирования.

Федеральное агентство новостей /

Генерал-лейтенант Дагло пользуется большим признанием и уважением со стороны жителей района Умм аль-Кура (штат Южный Дарфур), в котором он вырос. Местное население считает его доброжелательным и щедрым человеком. Он, в частности, способствовал благоустройству данного района. Так, благодаря его усилиям здесь построены новый интегрированный медицинский центр, школьные помещения и другие объекты инфраструктуры.

Переходный период

Во время массовых демонстраций 2018–2019 года, направленных против политики Омара аль-Башира и затянувшегося экономического кризиса в стране, Силы быстрого реагирования во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло заняли сторону суданского народа и выступили в авангарде восстания.

Сам командующий первое время после переворота отказывался примыкать к переходным структурам.

«Я решил не участвовать в Военном совете до тех пор, пока требования людей не будут удовлетворены и реализованы», — заявлял Дагло вскоре после объявления Абдель Фаттаха Бурхана главой нового переходного института.

В том же заявлении военный чиновник потребовал сформировать временный совет. Он отметил необходимость создания гражданского правительства с участием всех сторон, включая Ассоциацию суданских профессионалов, которая являлась вдохновителем и идеологом народных восстаний. Одновременно Дагло призвал начать диалог с лидерами и руководителями политических партий, профсоюзов, молодежных и гражданских сообществ.

«Необходимо установить четкую программу на переходный период сроком не более трех-шести месяцев, в течение которого следует произвести пересмотр Конституции, сформировать суды и прокуратуру для борьбы с коррупцией. Выборы должны осуществляться в соответствии с согласованными законами», — добавлено в заявлении от 13 апреля 2019 года.

Однако сформированное гражданское правительство во главе с Абдаллой Хамдоком не оправдало надежд суданцев. Оно не раз доказывало свою хрупкость и нестабильность. Возглавляющие переходный процесс «Силы декларации свободы и перемен» (СДСП) в настоящее время переживают очередной раскол, а созданный ими кабинет министров неоднократно менял свой состав.

Ориентированность на выполнение инструкций Запада привело к усугублению экономического кризиса, который в 2019 году послужил причиной революции. В стране вновь начались массовые антиправительственные протесты. Военный компонент власти ответил на запрос населения, и 25 октября 2021 года глава Суверенного совета Абдель Фаттах Бурхан отправил правительство Хамдока в отставку.

Джубинский мирный договор

Несмотря на провальную политику гражданского кабмина, переходный период в Судане ознаменовался долгожданным мирным соглашением между властями страны и оппозиционными вооруженными движениями коалиции «Суданский революционный фронт» (СРФ). Его подписанию предшествовали длительные переговоры, покровительство над которыми взял на себя Дагло — человек, наиболее близко связанный с событиями многолетнего противоборства.

Ему удалось собрать за одним столом многочисленных лидеров повстанческих блоков, а также гражданских и племенных сообществ, которыми буквально пестрит этнополитическая карта Судана. К диалогу присоединились даже те группы, участие которых считалось ранее немыслимым.

С самого начала командующий СБП заявил, что формирование Конституции и главных институтов страны, включая Законодательный совет и региональные администрации, не состоится, пока не заключен мир. Стоит отметить, что правящая политическая партия «Силы декларации за свободу и перемены» (СДСП) выступала за оперативное создание всех переходных органов без учета мнения вооруженных движений, что не раз ставило мирный процесс под угрозу.

Переговоры продолжались в Джубе почти два года. Их посредниками выступили чиновники Южного Судана, которые и предоставили площадку для диалога. Наконец, 3 октября 2020 года все стороны подписали долгожданный договор.

Федеральное агентство новостей /

Это событие стало настоящим праздником для всех суданцев. Оно положило основу прочного мира и дало возможность всем пострадавшим в годы войны вернуться к нормальной жизни. Торжественные мероприятия и гуляния продолжались в Хартуме и штатах в течение нескольких дней. Главное внимание всех национальных СМИ сосредоточилось на столичной площади Свободы, куда прибыли многочисленные делегации подписавших соглашение сторон и откуда Мухаммад Хамдан Дагло выпустил в небо голубей мира.

При этом его деятельность не ограничивается участием в политической жизни страны. Он также занимается благотворительными акциями. Возглавляемые им Силы быстрой поддержки зачастую первыми предоставляют гуманитарную помощь людям, пострадавшим от природных бедствий, а также наиболее уязвимым слоям населения.

Так, подразделения СБП проводят кампании по повышению осведомленности и вакцинации против COVID-19. Они сажают деревья, раздают еду, реализуют операции по уничтожению комаров. Мухаммад Хамдан Дагло спонсирует строительство школ, приютов и больниц во всей стране, а также в соседнем Южном Судане.

Под контролем банковских учреждений в различных штатах специальные программы Сил быстрой поддержки позволяют многим семьям с низким доходом получить доступ к займам. Конвои СБП направляются в наиболее пострадавшие районы в сезоны дождей и наводнений, которые наблюдаются каждый год в летние и осенние месяцы. Кроме того, в праздничные дни рамадана по распоряжению генерал-лейтенанта осуществляется раздача соцпакетов нуждающимся.

Военный «до мозга костей», боец по призванию, в настоящее время Мухаммад Хамдан Дагло является одним из немногих деятелей переходного периода, который смог достичь реальных успехов в тех сферах, которые вошли в его зону компетенций. Он не ограничивается голословными заявлениями, а выполняет возложенные на него задачи со свойственной офицерам дисциплиной и порядком.