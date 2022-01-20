Саудовская Аравия и ОАЭ расширяют борьбу с йеменскими хуситами на дипломатическом поле

Йемен переживает новое обострение, которое выливает за пределы страны. На это раз в виде нападений повстанцев-хуситов на территорию ОАЭ, что в свою очередь становится причиной усиления международного внимания.

Вот только сейчас это не играет на пользу шиитскому движению «Ансар Аллах» — оно рискует вновь оказаться в списках запрещенных организаций западных держав. Кроме того, складывающаяся в регионе ситуация может обернуться увеличением давления на Иран, поддерживающий хуситов в противовес аравийским государствам, находящимся на стороне йеменского правительства во главе с Мансуром Хади.

Как развивается политическое противодействие хуситам на международных площадках разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

На прошедшем заседании Совбеза ООН заместитель постпреда Саудовской Аравии при организации Мухаммад Абдул Азиз Алатек выступил с претензиями в адрес международного сообщества. Он заявил, что именно апатия и безразличие со стороны других стран придали смелости повстанцам и повлекли за собой новое региональное обострение, угрожающее йеменскому народу. Впрочем, дипломат оперировал фактами исключительно с позиции арабской коалиции, возглавляемой Эр-Риядом и расценивающей хуситов лишь в качестве террористов.

International apathy has emboldened Yemen’s Houthis, Saudi envoy tells UN https://t.co/m9P9lG15mW pic.twitter.com/Pm8CI8ZcQO — Pure Breed (@press_wing) January 20, 2022

На этом фоне Алатек предупредил членов Совбеза о том, что королевство оставляет за собой возможность «принять любые необходимые меры в соответствии с международным правом» и готово дать решительный ответ на провокации «Ансар Аллах». Его слова прозвучали через два дня после атаки повстанцев на территорию Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов, также входящих в состав арабской коалиции.

Заседание Совбеза

Саудовская Аравия не является членом Совбеза ООН, однако на последнем заседании, происходившем с участием министров 15 государств, было дано слово представителю Эр-Рияда, выступившему со своей позиции и в защиту ближайшего союзника. Хоть йеменский вопрос был не единственным на повестке дня, а соседствовал с такими актуальными темами, как, например, проблемы Палестины и Ливана, дипломаты стран Персидского залива переняли инициативу и уделили пристальное внимание защите собственных интересов и атаке на идеологических соперников.

Мухаммад Абдул Азиз Алатек напомнил членам Совета Безопасности, что удар повстанцев по столице ОАЭ повлек за собой человеческие жертвы: в результате нападения беспилотника на склады нефтяной компании ADNOC в промзоне у аэропорта Абу-Даби взорвались три цистерны с горючим, что стало причиной гибели троих человек и ранением еще шестерых.

minutes after video of Houthi rebels attack targeting #UAE tankers. pic.twitter.com/kDfVUE1QKJ — Naveed Ashraf (@Nav_Ashraf) January 17, 2022

Другое важное событие последних недель — захват хуситами эмиратского корабля в Красном море. Его противники повстанцев используют в связке с заявлениями о защите свободы судоходства и заботой об экипаже судна, состоящем из наемных моряков других стран.

«Террористический» контекст

И если на йеменском военном фронте все эти события обернулись полноценным возвращением ОАЭ в вооруженный конфликт, то на политическом — продвижением идей, оправдывающих многолетнее присутствие арабской коалиции в регионе. Мало того, теперь антихуситское лобби хочет, чтобы их взгляды разделили и другие члены Совбеза ООН.

Так, после удара БПЛА повстанцев по Абу-Даби глава МИД Эмиратов Абдалла бин Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с американским коллегой Энтони Блинкеном призвал Вашингтон вновь внести движение «Ансар Аллах» в список террористических группировок.

US President Joe Biden said on Wednesday that he is considering re-designating Yemen’s Houthi militia as an international terrorist organization. https://t.co/oGpaNSqQoO — Arab News Pakistan (@arabnewspk) January 20, 2022

Шиитское объединение было запрещено Соединенными Штатами в период президентства Дональда Трампа, однако после его отставки соответствующее решение отменила администрация Джо Байдена.

Теперь же хуситы вновь могут попасть в «черный список». По словам нынешнего американского лидера, эта перспектива уже рассматривается, что он отметил во время своей большой пресс-конференции по итогам первого года работы на высшем посту.

Федеральное агентство новостей /

Последнее выступление заместителя постоянного представителя Саудовской Аравии при ООН призвано подтолкнуть США к нужному им решению, а заодно и для привлечения на свою сторону других держав.

Мухаммад Абдул Азиз Алатек призвал международное сообщество и Совет Безопасности «принять все необходимые меры против этих террористических ополчений, которые препятствуют миру и любой попытке достичь политического разрешения конфликта». При этом он напомнил о давней инициативе Эр-Рияда, направленной на завершение вооруженного конфликта. Впрочем, ее положения были разработаны без учета интересов шиитского движения, что и стало причиной ее пробуксовки еще до старта реализации.

Федеральное агентство новостей /

Ливанский контекст и антииранское направление

Проблемам Бейрута дипломат из Саудовской Аравии не стал уделять столь же пристального внимания. Алатек лишь утвердил озвученную несколько месяцев назад позицию Эр-Рияда: аравийская монархия переживает за судьбу ливанского народа, однако наиболее важным для нее является противостояние со связанной с Ираном «Хезболлой», которую, несмотря на ее значимость для государства, саудиты считают террористической группировкой. И эту позицию дипломат из королевства особо подчеркнул.

UN council members decry Abu Dhabi attack as crisis talks loom https://t.co/UT47eTCz0F — The National (@TheNationalNews) January 20, 2022

Федеральное агентство новостей /

Тем самым заседание от частных антихусистких выпадов перешло к более широкой теме формирований, связанных с Тегераном — ключевым соперником стран Персидского залива. И актуальность данной темы подчеркнул в Совбезе Израиль.

Получивший возможность высказаться посол еврейского государства при ООН Гилад Эрдан осудил удары по столице арабской страны, нормализовавшей отношения с израильтянами в результате подписания «Авраамского договора». Он выразил «глубочайшие соболезнования» в связи с нападением на Абу-Даби и призвал другие страны оказать давление на Тегеран.

«Нет никаких сомнений в том, что угроза, создаваемая иранским режимом, требует срочного внимания всего мира, особенно здесь, в Совете Безопасности», — сказал израильский дипломат.

Федеральное агентство новостей /

Не исключено, что тем самым Эрдан постарался сместить внимание членов ООН с другого важного вопроса повестки дня — палестинской проблемы. Тель-Авив в рамках этого заседания оказался объектом широкой критики из-за его действий в отношении арабских соседей и мусульман, проживающих в еврейском государстве.

Iran condemns the UN Security Council over its inaction in the face of the Israeli regime’s crimes targeting the Palestinian people. https://t.co/CvPo6AB8d1 — Pandem(on)ical Order of Good Cheer (@EmpireinWinter) January 20, 2022

Противники Ирана продвигают инициативы, определяющие «Ансар Аллах», «Хезболлу» и другие лояльные Тегерану движения как террористические группировки. В перспективе же это может дать им в руки козыри для усиления международного давления на Исламскую Республику и снижения ее влияния на регион.

ОАЭ начинают путь в Совбезе

Не оставляет сомнений то, что в дальнейшем Совбез ООН неоднократно столкнется с обсуждением антихуситских резолюций, поскольку с 1 января на двухлетний срок ОАЭ стали членом данного органа. По странному совпадению этот момент совпал с возвращением Абу-Даби в йеменскую войну и эскалацией конфликта, сделавшей Эмираты новой целью для повстанцев. Ранее в регионе эта роль была отведена только Саудовской Аравии, которая регулярно отчитывается о перехвате БПЛА и ракет противника.

Действия арабской коалиции в регионе хуситы расценивают как вторжение в их государство, поддержку стороны, позволявшей себе притеснения национальных меньшинств на законодательном уровне и тем самым спровоцировавшей гражданскую войну.