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«Меньше говорить»: Тэрада дала россиянам советы по общению с полицией США

  /   Обновлено: 20 января 2022 20:03
Общество
«Меньше говорить»: Тэрада дала россиянам советы по общению с полицией США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 января. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада в рамках пресс-конференции с представителями Медиагруппы «Патриот» рассказала о правилах поведения для россиян, которых задержали за рубежом.

Отвечая на вопросы корреспондента «Народных Новостей», руководитель правозащитной организации отметила, что попавшим в беду гражданам РФ в первую очередь необходимо обращаться за помощью к Министерству иностранных дел России. В этом случае у человека появится шанс вернуться на родину.

«Необходимо просить уведомить представителей российского МИД, переводчика и адвоката, и ничего не подписывать. Дальше необходимо ориентироваться по ходу событий. Безусловно, нужно поддерживать связь с представителями российского МИД, потому что необходимо максимально избежать нарушения прав российских граждан», — заявила Тэрада.

«Меньше говорить»: Тэрада дала россиянам советы по общению с полицией США
pixabay.com / kazac-maksim

Глава ФБР во время конференции также прокомментировала действия россиян в случае оказания давления со стороны полиции Соединенных Штатов.

«Ни в коем случае нельзя вести себя агрессивно. Просить переводчика, стараться меньше говорить по-русски, не махать руками. Любое ваше действие будет использовано против вас. Правоохранительные органы в США вправе применить оружие», — отметила она.

В заключении Тэрада сказала, что представители Фонда борьбы с репрессиями каждый день составляют большое количество обращений с целью защитить людей по всему миру, однако международные структуры редко на них реагируют.

Правозащитница Мира Тэрада ранее рассказала, каким унижениям подвергаются заключенные в США. По ее словам, в американских тюрьмах условия содержания, возможно, одни из самых ужасных в мире.

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