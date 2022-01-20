Зеленский возразил Байдену в ответ на слова о «незначительном вторжении» на Украину

Киев, 20 января. Глава Украины Владимир Зеленский заявил американскому коллеге Джо Байдену, что «незначительных вторжений» не существует. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

Недавно глава Белого дома объяснил, что «незначительное вторжение» на Украину вызовет более сдержанный ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников, нежели полномасштабное. Зеленский возразил американскому лидеру.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает», — написал президент Украины в ответ на заявление Байдена.

Со стороны западных стран по-прежнему звучат необоснованные заявления о «вторжении РФ» на Украину. Однако в Москве не раз опровергали эти сообщения. Российские войска перемещаются исключительно по территории страны. Запад никак не способствует снижению напряженности в мире.

Ранее «Царьград» писал, что Великобритания передала Украине устаревшие ракетные комплексы. Подобное оружие опасно для использования.