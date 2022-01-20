Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 20:41
20:40
Политика
Президент Молдавии Санду: гражданам следует научиться рационально потреблять энергию
20:40
Общество
Журналист Агорист раскрыл ужасающие факты нарушения прав человека в американских тюрьмах
20:39
Общество
Стали известны высокомерные привычки британского принца Эндрю
20:38
Политика
Эрдоган надеется на личную встречу Путина и Зеленского
20:36
Общество
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал о пытках в африканских тюрьмах
20:36
Происшествия
Суд вынесет приговор замглавы СвЖД за использование служебного вагона в личных целях
20:36
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа
20:35
Политика
Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом
20:34
Весь мир
Центральный банк Ливии объявил о фактическом начале процесса объединения
20:34
Происшествия
Правозащитник Семеновский предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Зеленский возразил Байдену в ответ на слова о «незначительном вторжении» на Украину

Армия
Зеленский возразил Байдену в ответ на слова о «незначительном вторжении» на Украину
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 20 января. Глава Украины Владимир Зеленский заявил американскому коллеге Джо Байдену, что «незначительных вторжений» не существует. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

Недавно глава Белого дома объяснил, что «незначительное вторжение» на Украину вызовет более сдержанный ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников, нежели полномасштабное. Зеленский возразил американскому лидеру.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает», — написал президент Украины в ответ на заявление Байдена.

Со стороны западных стран по-прежнему звучат необоснованные заявления о «вторжении РФ» на Украину. Однако в Москве не раз опровергали эти сообщения. Российские войска перемещаются исключительно по территории страны. Запад никак не способствует снижению напряженности в мире.

Ранее «Царьград» писал, что Великобритания передала Украине устаревшие ракетные комплексы. Подобное оружие опасно для использования.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Зеленский возразил Байдену в ответ на слова о «незначительном вторжении» на Украину
украина сша зеленский байден вторжение
Комментировать